La modelo española Gala Caldirola (28) afirmó que si siente química con alguien, “no me importa tanto si es hombre o mujer”, luego de darse un breve beso en la boca con la actriz Renata Bravo.

Sus palabras llegaron en el reciente capítulo del programa de Chilevisión El Discípulo del Chef, en que resultó eliminado Marcial Tagle.

El “besito”, como lo calificó, ocurrió mientras ambas cocinaban y Bravo le entregaba instrucciones. “Lo más importante de este plato, sin duda, es el corte del pescado”, le dijo. “Lo voy a hacer no bien, requetebien (sic) por ti”, respondió.

Tras eso, ambas se dieron un breve beso ante las cámaras del espacio conducido por la periodista Emilia Daiber.

“Ay, Renata. Nos dimos un besito. Me puse nerviosa”, reconoció más tarde Caldirola, en el backstage del programa.

“Sabes qué, yo soy una persona súper de piel y con mis amigas siempre me doy topones en la boca. Full amistad, siempre. En todo caso, yo no me cierro a nada“, agregó.

Renata, en tanto, sostuvo que “no hay prejuicio. Gala es Gala. Gala viene de Europa. No tiene nada de malo. Somos dos amigas que ‘nos enamoramos’, literalmente, cada una de la otra. Entonces la verdad, para mí, un beso en la boca qué tiene, da lo mismo“.

Gala, también exnovia del futbolista Mauricio Isla, reconoció luego que “nunca me he enamorado de una mujer. Sí he estado con mujeres y sí sé apreciar la belleza de las mujeres“.

“Si siento química y complicidad con alguien, no me importa tanto si es un hombre o una mujer, finalmente me gusta la persona con la que me siento cómoda”, afirmó.

Aclaró, no obstante, que a “Renata la siento muy amiga, que no se vaya a asustar, que tampoco la voy a coquetear. Es un juego y estábamos bromeando“.