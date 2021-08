Fue el 22 de julio pasado que debutó la nueva temporada del programa culinario El Discípulo del Chef en Chilevisión, del que es parte la modelo española Gala Caldirola (28) junto a otros conocidos rostros del espectáculo nacional. “Disfruto la cocina y la televisión”, dice repasando su participación.

El espacio es animado por la periodista Emilia Daiber y tiene una dinámica en que los tres destacados chefs Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola, compiten como capitanes de un equipo de discípulos, quienes deben aprender y trabajar en grupo para evolucionar en la cocina.

“Me he sentido súper cómoda ha medida que ha ido avanzando el programa”, reconoce con BioBioChile. “Lo estoy disfrutando muchísimo, me siento muy comprometida. En un principio lo tomé como algo laboral y ahora lo siento como algo personal. Lo disfruto un montón, estoy aprendiendo mucho, he conocido a gente maravillosa”, añade.

“Ganas de vivir la experiencia”

Estaba en Brasil -donde su expareja y padre de su hija Mauricio Isla juega para Flamengo- preparando su regreso a Chile, cuando le ofrecieron ser parte del programa y rápidamente aceptó, asegura.

“Me pareció súper entretenida la propuesta. El contexto del programa me gustaba muchísimo porque disfruto la cocina y también la televisión. Dos cosas que más me gustan juntas”, afirma.

Añade que “tenía muchas ganas de vivir la experiencia, de estar ocupada, de estar en proyectos distintos. Me pareció una oportunidad para reincorporarme a la televisión chilena”. “Me llamaron del canal y en seguida dije que sí”, insiste.

Para ella, la cocina es “el primer arte”. Es, dice, jugar con el olfato, la vista, el tacto, el gusto.

Y todo salió bien. Al menos, hasta ahora. Destaca a Helénia Melán, otra participante, como una de las personas con la que ha construido mejores lazos, aunque no deja de nombrar a sus otros compañeros.

“Lo peor que me ha tocado vivir…”

Consultada sobre cómo maneja los momentos de tensión en la cocina, indica que por ahora todo ha sido calmo. “Lo peor que me ha tocado vivir son las eliminaciones”, advierte.

Entre los concursantes se encuentran también las actrices Patricia López y Renata Bravo; Giuliana Sotela y su hija Constanza Ríos; la madre de Arturo Vidal, Jacqueline Pardo; Víctor ‘Zafrada’ Díaz, la modelo Kenita Larraín; el comediante Bombo Fica; Yuhui Lee; los modelos Iván Cabrera y Camilo Huerta; el cantante urbano Kidd Tetoon; la abogada Helhue Sukni, el actor Felipe Izquierdo; el bailarín Fabricio Vasconcellos; y el actor Álvaro Morales.

No obstante, en la producción emitida los jueves desde las 22:30 horas ya han sido eliminados Sukni y Tetoon.

Caldirola cerró manifestando que “me pone tensa la idea de poder irme, pero no soy tan mala perdedora, creo que podría tolerar esa situación. Me pone más tensa ver cómo compañeros se van, porque sé que todos tienen muchas ganas de estar ahí”.