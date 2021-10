Regresó. Este lunes, la periodista y conductora del matinal Buenos días a todos (TVN), Carolina Escobar, volvió a la pantalla del canal estatal luego de haber estado por meses en una licencia médica por una cirugía, y posteriores vacaciones. Un tiempo en que se levantaron rumores de quiebres internos y de que, incluso, la comunicadora volvería a otra área.

En primera instancia, el retorno al espacio de televisión donde comparte con Gonzalo Ramírez y María Luisa Godoy estaba programada para mediados de septiembre. Incluso lo anunció. Pero fue algo que nunca ocurrió. Un hecho que no hizo más que aumentar los trascendidos.

Escobar, en conversación con BioBioChile, aclaró lo que ocurrió y, aunque reconoce que no le agrada “el tema del que sí, que no, que se dijo, que se dejó de decir”, se refirió a los rumores. “No pasó nada del otro mundo”, adelantó.

Caro Escobar de vuelta: los rumores

Entre licencia médica y días de descanso, cuenta, se tomó casi tres meses y medio fuera de la pantalla. La cirugía a la que fue sometida llegó después de un accidente que la dejó con una fractura de tobillo. En el tiempo alejada de la televisión, aprovechó de hacer vida en familia y recuperarse.



Habías anunciado que regresarías y no ocurrió. ¿Qué pasó?

“No pasó nada del otro mundo. Pensé que estaba lista y no lo estaba. Tenía estas vacaciones pendientes y dije ‘bueno, seguir acumulando tiempo que eventualmente me voy a tener que tomar, aprovecho ahora, aprovecho de cuidarme el pie"”.



Durante tu ausencia se habló de que existen bandos con los animadores, que uno apoya a uno y otro a otro. ¿Qué tan así es?

“No. De verdad que no es mi mundo. No me meto. Nunca me ha gustado el tema del que sí, que no, que se dijo, que se dejó de decir. Por lo tanto trato de mantenerme bien al margen. El matinal y el equipo han sido un veinte. (Me llegaban) mensajes por WhatsApp, el apoyo súper cariñoso de saber cómo estaba, cómo me iba, el tira para arriba (…) agradezco mucho el cariño del equipo del matinal y del Cuál es tu huella -su otro programa en 24 Horas-, que han estado pendientes y presentes constantemente”.

También se habló de que regresarías a las noticias.

“No hay una propuesta concreta al respecto. Entiendo que el canal puede tomar las decisiones que estime conveniente y yo no tengo ningún problema. No tendría ningún problema con que, si en el canal se decide que vuelva a prensa, en volver a prensa.

Es más, siento que nunca lo dejé. El programa Cuál es tu huella sigue saliendo por la señal del canal 24 horas y hago entrevistas de cuando en cuando, y las disfruto muchísimo. Creo que no porque hagamos una u otra cosa cierras la puerta”.



¿Está en crisis el matinal? ¿Hay alguna situación crítica?

“No. Yo no diría que está en crisis, para nada (…) Es un programa que busca poder ser los ojos de la gente, trata de ser los oídos cuando lo importante es escuchar. Es tratar de ser la voz frente a expertos, autoridades. Creo que tenemos un planteamiento que trata de sacar lo mejor de cada uno y dar el mejor servicio posible. Es una apuesta que está tratando de salir adelante, pero no en una crisis. Una crisis es un momento súper complejo. Yo no lo veo así”.

“Como el primer día de clases” y lo que viene

Escobar admite que su regreso fue “como el primer día de clases”. Y cómo no. Con tres meses y medio, más de 100 días alejada de la pantalla, muchas anuncios ocurrieron. Uno de ellos, el más reciente, fue la salida de la periodista Ana María Silva, quien renunció para irse al nuevo matinal de Canal 13 Tu Día, que reemplazará a Bienvenidos. También, consignó Página 7, se fue la productora ejecutiva del espacio, Pamela Díaz.

“Una pena, por supuesto, siempre que se vaya gente del equipo con la que llevábamos tiempo trabajando. Pero (hay que) pensar que todo cambio trae algo que te puede dar pena o una nueva oportunidad. Lo tomo así”, dice.



¿Cómo fue el regreso?

“Como el primer día de clases, como que volví al colegio. Estaba un poco nerviosa, para qué te voy a mentir. Me sentí súper apoyada, contenta (…) Estoy muy, muy agradecida del apoyo y el cariño de mi familia, mis amigos, y del público. La audiencia me ha entregado tanto que siento que quedo en deuda”.

¿Cómo estás hoy de salud?

Estoy bien. Estoy todavía con kinesiólogo. Todavía buscando fortalecer la musculatura. Trabajando la movilidad, porque estos seis meses son críticos y todavía no llego al cuarto mes. Lo que más me importa es el kinesiólogo para mejorar los movimientos y tener una reeducación de los patrones de movimiento.

Todavía tengo algunas secuelas, que es una especie de adormecimiento sobre el empeine. Para eso estoy haciendo tratamientos cutáneos que son corrientes eléctricas de baja electricidad que apoyan el proceso de cicatrización y mejora la calidad de los tejidos que se vio afectada producto de la cirugía”.



¿Cómo se viene de aquí en adelante?

“Ponerle todo el empeño a reintegrarme, porque esto es como el primer día de clases, tomando un poco el ritmo de lo que estábamos haciendo. Y por otro lado, tratar de balancear. Soy bien intensa y bien entregada a lo que hago. Pero también me doy cuenta que esto fue un poco un tirón de orejas de decir ‘frena un poco, no puedes vivir la vida tan corriendo como lo estabas haciendo’.

El haber estado en mi casa, con mis hijos más tiempo del que les dedicaba en general, ¡pucha que es rico! Y no es que no lo supiera antes, lo sé. Pero te recuerda que se necesita aún más, aunque estén grandes, aunque estén más independientes. No importa”.