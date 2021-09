Luego de una licencia de tres meses por una compleja cirugía, la periodista Carolina Escobar (45) anunció que regresará este lunes a la conducción del renovado matinal Buenos días a todos (TVN).

Recordemos que la comunicadora, que comparte espacio en el programa con Gonzalo Ramírez y María Luisa Godoy, anunció en junio pasado que se ausentaría para ser sometida a una cirugía tras sufrir un accidente en que resultó con una fractura de tobillo.

“Para los que no les había contado, hace un tiempo me quebré el tobillo. Y por más empeño que le puse a la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré (…) ahora toca operarse. Así es que vamos a tener que meternos bajo la lucecita, el bisturí, para quedar como nueva, cero kilómetros”, dijo en un video en ese momento.

El regreso y la compleja cirugía

A través de Instagram, Carolina Escobar compartió fotografías de un paseo con su mascota y apuntó a que está “preparando el regreso a full y disfrutando con los árboles y primeras flores de esta primavera que se asoma”. “Nos vemos el lunes en el Buenos días a todos“, puntualizó.

En junio, tras someterse a la cirugía, explicó a BioBioChile que tendría un mes de licencia, que terminó prolongándose a tres.

“El procedimiento fue una artroscopia del tobillo derecho, más lo que había era una lesión osteocondral, lo que significa que el cartílago está dañado”, sostuvo.

“Lo que hace es que retiran el cartílago que estaba dañado y muerto, pican un poco el hueso y sacan lo que está malo. Después picotean el hueso en función de que el cuerpo entienda que hay una lesión y la deben reparar y sacan hueso de la cadera y lo implantan en el tobillo. Ponen una malla y esta capta todas las células e inyectan células madres para reparar el tejido dañado”, agregó.

Renovación en Buenos días a todos

Fue este lunes, en medio del comienzo de septiembre y la inminente primavera, que el matinal de TVN estrenó nuevo logro y escenografía, con los colores que lo acompañarán de aquí en adelante.

“Primavera es igual a que las cosas florecen, renacen, y nuestro adorado ‘Buenos días a todos’ también”, señaló María Luisa Godoy, a modo de explicación.

“Nos acompañamos, nos informamos, nos entretenemos, pero también nos encanta esto de tener alegría a pesar de que las cosas estén difíciles… Todos los días igual sale el sol”, agregó.

“Si es que no se dio cuenta, tenemos nuevo logo y una escenografía distinta. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó en esto, les quedó precioso. Estamos muy contentos, partimos septiembre renovados, florece la primavera y florece el Buenos Días a Todos”, añadió más tarde la conductora.