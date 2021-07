La comunicadora Patricia Maldonado, que por estos días está alejada de la televisión, aseguró que en su último año en Mega vivió acoso laboral por parte de algunos trabajadores de la estación y repasó el episodio que vivió en Mucho Gusto, cuando el actor Alejandro Goic dejó el matinal luego que ella apareciera.

Tras el Estallido Social de octubre de 2019, la panelista comenzó a disminuir sus apariciones en el canal de Bethia, hasta que en noviembre de 2020 se confirmó que no se le renovaría contrato.

“El año anterior del famoso Estallido Social, yo empecé a tener acoso laboral muy complicado, que fue a través de algunos actores. Se juntaron algunos actores y pedían que yo me fuera”, reconoció en conversación con el programa Zona de Estrellas de Zona Latina.

Esto, acusó, debido a su postura política. “No hay chileno en este país que no sepa que soy Pinochetista (…) soy libre, no estoy viviendo ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Venezuela”, señaló.

Acoso laboral y Goic

La comunicadora afirmó que mientras comenzaron las solicitudes de su salida, ella se encontraba en vacaciones, por lo que no les prestó mayor atención.

Cuando regresó, no obstante, recibió una llamada de un alto ejecutivo de Mega en la que le pidieron que no realice comentarios respecto a la polémica. “¿Y por qué yo no voy a responder y me voy a dejar atacar?”, se preguntó.

Continuó manifestando que, tras el episodio, quedó “picada”. Fue en esos días que, contó, ocurrió el mediático episodio con el actor Alejandro Goic, en agosto de 2018.

Recordemos que mientras en Mucho Gusto promocionaban la extinta teleserie Casa de Muñecos con gran parte del elenco de la producción -entre los que se encontraba Goic-, ingresó al set Maldonado y el actor no pudo disimular su incomodidad y huyó de la escena.

“Me enteré después”

En Zona de Estrellas, Maldonado afirmó que se enteró más tarde de que Goic había conversado con la producción, diciendo que si ella estaba en el estudio, él no entraría.

“Esto, a mi juicio, es una falta de respeto enorme de parte de la producción (…) yo era la dueña de casa. Yo no tenía por qué salir. Si saben que ese actor no quiere estar conmigo, no lo hagan entrar. O espere a que yo haga mi función y lo entran y yo salgo. Pero no me exponga”, explicó.

En otro momento, dijo, entró otra actriz al espacio y a ella la sacaron, lo que aumentó el grado de molestia.

Incluso, advirtió, fue contactada por abogados y se reunió con ellos para, eventualmente, tomar acciones legales contra el canal. Su reacción, no obstante, fue “cómo voy a pelear con la gente que está en la casa, si esta ha sido mi casa. Cómo voy a demandar yo a la gente que estimo, que quiero, a pesar de lo que está pasando”.

BioBioChile contactó a Mega frente a la acusación de acoso laboral. No obstante, decidieron no referirse a los dichos de Maldonado.

Mira el programa completo aquí: