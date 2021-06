Una crisis vivió el programa de Mega Got Talent. Su jurado Denise Rosenthal decidió alejarse del espacio de televisión casi al mismo tiempo que su colega, el actor Luis Gnecco, fue formalizado por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar contra su esposa, lo que le valió una suspensión indefinida.

Este miércoles, el canal de Bethia confirmó a los dos rostros que los reemplazarán desde este viernes, día en que comienzan las galas de semifinales. Serán la cantante Nicole y el periodista Mauricio Jürgensen (46).

El también músico, con trayectoria en radio y televisión, salió de la pantalla en 2019, cuando decidió renunciar a Bienvenidos (Canal 13) en medio del Estallido Social. Y si bien ha tenido apariciones esporádicas en Dale Play y Yo Soy, dice que esto podría verse como un retorno.

“Me encanta la propuesta, porque se vincula con algo que yo históricamente he hecho, el periodismo de cultura y de espectáculos. Me gusta ser parte de un programa que visibiliza el talento de gente desconocida en la tele, encuentro que eso es importante”, dice a BioBioChile.

Jürgensen arriba al programa cuando ya está bastante avanzado. Los 72 semifinalistas ya fueron escogidos, y se espera que en los próximos seis capítulos se definan los finalistas, para luego conocer al gran ganador. “Llego como jurado a un proceso que ya está andando, así que rápidamente ponerme al día para ser lo más justo posible en estos próximos siete capítulos”, especifica.

Para lograrlo, dice, está revisando una serie de videos. Tiene poco tiempo. Revela, además, que la invitación llegó recién a mediados de esta semana.

“Es maravilloso poder ser parte de un espacio donde eso (la cultura) se valora en un tono familiar (…) por eso es que me lo tomo como una responsabilidad importante. No me lo tomo a la ligera, en absoluto. Quiero estar a la altura de evaluar de la mejor manera posible, de aconsejar, de a lo mejor corregir“, agrega luego.

– Llegas en un momento crítico, con la salida de Denisse y la suspensión de Gnecco…

“Entiendo el momento del programa respecto de ambas cosas. Creo que el canal ya ha ocupado medios oficiales para referirse a ello y yo no soy vocero, tampoco del programa. Y sobre todo, en el último caso en particular, tiene que ver con una situación personal y delicada”.

Gnecco fue formalizado este martes y quedó con prohibición de acercarse a la presunta víctima. El tribunal decretó 30 días de investigación para conocer lo ocurrido.

– Siempre hay un jurado que se considera “pesado” en el espacio. En este caso era Gnecco. ¿Eres su sucesor?

“No tengo muy claro cuál era su rol (…) en ningún caso la invitación que se me hizo tenía que ver con ocupar un perfil particular. A mí no me interesa ser el malo de la película, ni el severo o pesado. Lo que me interesa es aportar. No creo que esos roles sean algo que me seduzcan. Si me lo hubiesen dicho así, tal vez no hubiera querido participar”.