Hace algunos días se confirmó que Francisca García Huidobro regresará a Chilevisión luego de dos años. Este proceso será en el marco del estelar Yo Soy, en el cual intervendrá como jurado durante una semana.

De esta forma, la actriz se sumará al equipo de evaluadores que está compuesto por Myriam Hernández, Antonio Vodanovic y Cristian Riquelme, el cual ha estado presente durante todas las temporadas.

En conversación con BioBioChile, Francisca dio a conocer sus sensaciones en ese retorno a la señal antes mencionada, en la cual ha desarrollado gran parte de su carrera en televisión.

“Es divertido, porque yo ya había vuelto a Chilevisión, fui a Podemos Hablar, al primer capítulo de la temporada de este año. Me imagino que cada vez que haga algo en Chilevisión va a ser como el ‘regreso por primera vez’ (ríe). En Yo Soy lo pasé súper bien, estoy muy contenta y feliz de la invitación. Me parece súper bien eso de tener jurados invitados. Estaré por tres capítulos de esta semana, lunes, martes y miércoles”, sostuvo.

En este sentido, la excondcutora de Primer Plano señaló que encontró un buen nivel de competencia al interior del estelar, el cual se encuentra en su tercera etapa.

“Me pareció una competencia extraordinaria, porque la verdad es que los que están en esta instancia son los mejores, entonces era muy difícil criticar o poner una mala nota. Yo, a diferencia de mis compañeros, no les he seguido la carrera ni la historia. Sé solamente los resultados y la verdad es que está súper difícil la competencia, porque hay gente muy talentosa”, indicó.

“De hecho creo que hay muchos concursantes que son mejores que los originales (ríe), es que hay algunos que cantan mejor que sus estrellas”, agregó.

García Huidobro ha estado como jurado en otros programas de competencia en televisión, como Talento Chileno o Bailando por un Sueño, aunque asegura que la actual apuesta de Chilevisión tiene un nivel mayor.

“Este es un programa que tiene un objetivo específico, que es encontrar el mejor imitador. En Talento Chileno era distinto porque ahí podía ser un cantante, un humorista, un bailarín o una persona que se azotara la cabeza con bloques de cemento. Esto no, porque es específicamente el más parecido al artista que imita y creo que en Yo Soy están los mejores”, señaló.

Hay que señalar que, por ahora, la estadía de la comunicadora en el canal del grupo Turner se extendió por los tres programas de la semana, aunque la posibilidad de regresar siempre está.

“Entiendo que la idea es que vaya un jurado distinto cada semana. Lo que vaya a pasar en el futuro no depende de mí, yo fui una invitada. Este es un equipo que conozco, hay mucha gente de Primer Plano que conozco, partiendo por Carlos Valencia, pero no sé, yo hice mis tres capítulos, lo pasé muy bien y veremos qué pasa”, sentenció.

La salida de Canal 13

Si bien la conductora sostiene que Chilevisión es el canal donde se ha sentido más cómoda en su carrera, también es clara en señalar que no tiene “mala onda” con Canal 13, como se indicó en el momento que debió salir.

“(Chilevisión) Es el canal donde he estado más tiempo. Yo estuve 15 años en Chilevisión, en Canal 13 alcancé a estar dos años no más. Pero allí yo también me sentí muy cómoda; insisto en que hay un mito sobre que yo me fui enojada de Canal 13, o muy desencantada, pero para nada”, expresó.

“Muy por el contrario, hubo proyectos que yo tuve que no se llevaron a cabo, pero no fue por culpa de Canal 13. Ellos no hicieron el Estallido Social, no trajeron el COVID a Chile. Por supuesto que hubo proyectos que quedaron y no se hicieron, como el programa con Raquel y Tonka, el mismo Bailando por un Sueño. Entonces, yo me fui contenta, pero 15 años en Chilevisión no se borran”, añadió.

En este sentido, García Huidobro aclaró que no tendría inconvenientes en regresar a aquella señal en calidad de invitada.

“Ahora bien, me imagino que si me invitaran a un programa de Canal 13 también me sentiría muy cómoda, porque estuve dos años allí y conozco los equipos”, concluyó