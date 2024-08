Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Durante la emisión de "Gran Hermano", Diana Bolocco reveló que Sebastián Ramírez abandonó el reality, luego de protagonizar diversas peleas con otros participantes como Manuel Napoli, Alexandra Méndez, y Yuhui Lee. Ramírez se despidió de sus compañeros quejándose de no ser comprendido y de la falta de humor de estos. Además, se molestó con Camila Power por una broma que no fue bien recibida, tildándola de "sensible".