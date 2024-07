La noche de este martes, “Gran Hermano” mostró los registros de una feroz discusión entre Yuhui Lee y Sebastián Ramírez, ocurrida el lunes en medio de la jornada de eliminación.

La pelea no se mostró ayer en pantalla, por lo que hoy fue exhibida en su totalidad. En ella, pudo verse cómo el competidor de origen chino perdió la paciencia ante las palabras de Ramírez.

En concreto, Sebastián acusó, entre otras cosas, a Yuhui de ser “doble cara”, pues según él, había defendido a Yuyuniz de Michelle tras el enfrentamiento que ambas tuvieron el pasado fin de semana.

“Para que caches quién es tu amigo también. Él andaba echándote a ti al agua ese día acá”, le dijo en un momento el chico reality a Carvalho refiriéndose a Lee, momento en que el cocinero comenzó a responderle a Ramírez.

“Sabís qué más, chinito, me caes bien y todo, pero te da miedo decir la verdad (sic)”, le gritó Sebastián a Yuhui, a lo que el jugador chino le contestó con un “¡Cállate!”.

Desde ese momento, la discusión sólo comenzó a escalar, por lo que otros compañeros tuvieron que sacar a Lee del comedor, pues se estaba exaltando y había comenzado, incluso, a insultar a Ramírez.

“¿Te tengo miedo? Imposible”, le dijo también Lee a Sebastián.

La tensa situación generó diversas reacciones en redes, donde cibernautas destacaron tanto como criticaron la actitud de Yuhui.

me carga que digan que yuhui se hace el tierno y cabro chico (es un adulto de 33 años). cuando la verdad es que es un weon chistoso, tierno y aparte, se sabe defender de weones como el sebastian. pero de que se hace? no, el loco literalmente hizo este plato. #GranHermanoCHV pic.twitter.com/sZQ4oY2ivy

me van a perdonar pero a yuhui no le creo nada #GranHermanoCHV

No me puede caer bien el yuhui, no se, me da la sensación de que actúa un personaje de tiernito.#GranHermano #GranhermanoCHV

— Doritosforthewin (@MaichilCam7308) July 31, 2024