La exchica reality, Trini Cerda, fue la nueva invitada al streaming "Fuera de la casa" junto a Jorge Aldoney y María José Castro, donde entregó su opinión sincera sobre Camila Andrade, a quien conoció en persona en "La Caja de Pandora" el año pasado. Cerda expresó que Andrade no le cae bien y recordó un encuentro poco amable con ella en el programa mencionado, donde esperaba una acogida más cariñosa. A pesar de esto, aprobó el grupo que integra la joven en "Gran Hermano", pero finalizó diciendo que no le gusta ni se compra el personaje de Camila.

Trini Cerda fue la nueva invitada al streaming “Fuera de la casa“, donde Jorge Aldoney y María José Castro (Lady Ganga) comentan sobre el reality “Gran Hermano“.

En dicha instancia, Trinidad fue consultada sobre su opinión respecto a Camila Andrade, a quien pudo conocer en persona el año pasado una vez que asistió también como invitada al programa “La Caja de Pandora“, de La Red.

Trini Cerda entregó su sincera opinión sobre Camila Andrade

“A la Cami Andrade no me la paso. No me de vuelta la narrativa, me de vuelta la narrativa, me da lo mismo, nunca me la pasé”, partió declarando la exchica reality, para luego recordar su paso por el show donde Andrade fue conductora.

“Yo fui a ‘La Caja de Pandora‘ después de ‘Gran Hermano‘. Yo estuve yendo a hartos programas y era cuando yo estaba súper mal, o sea, había pasado un momento súper intenso en cuanto a las redes y todo, y cuando fui a ‘La Caja de Pandora‘, ella no fue tan amable”, reveló Cerda.

En tal momento, rememoró Trini, estaba “súper funada porque pasó lo de la Cony (Capelli), etcétera, y yo estaba tratando de remendar esto y dar vuelta la situación (…) tú esperas una acogida mucho más cariñosa y conversar las cosas y tratar de dar vuelta la situación, y ella fue como ‘Mhm, ¿y por qué tú crees que te odian tanto, Trini?’“.

“Me sentí no muy cómoda, me quedé con esa sensación. Quizás es súper buena onda en persona, no lo sé”, agregó la asistente de vuelo.

Cerda entregó su opinión a modo más general respecto al grupo que integra Camila dentro del reality junto a Alexandra Méndez (Chama) y Michelle Carvalho: “Cuando yo veo el team de las tres, me caen bien, apruebo”.

“La Chama me cae increíble, la encuentro una mina directa (…) la Cami Andrade, solita, siento que está ahí piola, calladita, no se moja el potito (sic)”, expresó. En tal momento, Lady Ganga le consultó si acaso no la veía igual a como había sido con ella en “La Caja de Pandora“.

“Para nada, es súper distinta. Es como… ¡Sal de ahí! ¿Cachai? Que empiece el juego. No quiero que pelees, pero muestra algo de pasión“, continuó la exintegrante de “Gran Hermano“.

Trini lanzó, además, una reflexión al respecto: “Yo creo que todas las personas tienen que aprender en un momento. Quizás este es el momento para que ella aprenda y para que ella crezca y para que vea atrás y diga qué cosas puede mejorar y qué no, como todos en la vida, como yo, como tú, como todos. Todos nos podemos equivocar“.

Sin embargo, cerró el tema diciendo que Camila Andrade “no me gusta, lo lamento, tengo que decirlo. No me gusta, no me compro el personaje“.