Fabrizio Copano reveló a través de sus redes sociales que recibió una invitación bastante importante. Esto debido a que el propio rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro de los Países Bajos, le propuso realizar un show en Ámsterdam.

El propio comediante sostuvo que, en un inicio, pensó que se trataba de una broma. No obstante, su agente en Estados Unidos, país donde reside, le confirmó que el interés era real.

“Hace como 4 meses, me llegó un mail que decía: ‘El Rey de Nederland 🇳🇱(Países Bajo) desea contratarte para un show’. Inmediatamente asumí que era una estafa, como esas del príncipe Nigeriano”, expuso.

“Días después mis agentes gringos me confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands, iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el Daily Show y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento!”, agregó.

Fabrizio Copano hará show en Ámsterdam

Por lo anterior, Copano indicó que ya se encuentra en Europa ultimando los detalles de lo que será su presentación.

“Hoy en Amsterdam, para dar un show frente a 500 Holandeses, Trevor Noah y el Principado de Nederland en el teatro Kleine Komedie”, indicó.

“Mañana estoy invitado a una cena en el palacio real, así que obligado a ver The Crown para aprender qué tenedor es sólo para las carnes rojas”, bromeó sobre el final.

Hay que señalar que Fabrizio Copano tuvo su primera experiencia internacional en enero pasado, cuando se presentó en el Show de James Corden.

En ese entonces el humorista tuvo bastante éxito, siendo saludado en vivo por el animador británico.