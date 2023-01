Tal como lo había anunciado, Fabrizio Copano se presentó en The Late Late Show with James Corden, uno de los programas de TV más populares en EEUU.

En la ocasión, el comediante presentó una rutina variada donde tocó varios temas como por ejemplo su cercanía con el presidente Gabriel Boric, el tipo de padre que quiere ser, las teorías antivacunas e incluso se burló de los estadounidenses por llamar a su país América.

“Un amigo mío se convirtió en el presidente del país. ¿No es loco? ¿Se lo pueden imaginar? Él es el primer presidente millennial, tiene 36 años, y no creo que sea una gran idea”, comenzó diciendo en su show.

Copano continuó su rutina riéndose de los millennials. “Honestamente, no creo que estemos listos para esa tarea, probablemente va a renunciar después de un mes por demasiada ansiedad. ‘Quiero viajar primero"”, bromeó.

“Él es una linda persona y me invitó a su inauguración, y por supuesto fue muy divertido, pero también fue un poco incómodo para mí, porque no voté por él”, añadió.

“No sé si están de acuerdo, pero no se puede votar por un amigo, es muy raro, sabes demasiado. No puedes votar por alguien que dibujó un pene en mi frente cuando tenía 16. ‘Esa persona debería manejar el país, es la persona correcta para el trabajo"”, aseguró bromeando.

Copano y la paternidad

El comediante siguió su rutina hablando de su esposa, su bebé y el tipo de padre que quería ser.

“No quiero ser el tipo de padre que es amigo de su hijo, siento que no puedo ser su amigo porque me acuesto con su mamá. ¿Qué tipo de amigo te hace eso? Ese no es un amigo”.

Además, aprovechó el momento para lanzar una crítica los habitantes de Texas, donde nació su esposa. “Es una de las pocas zonas donde odian a los latinos, pero son latinos al mismo tiempo”, dijo.

Good times are just around the corner with @AnnaKendrick47 @michaelurie and @fabriziocopano on a brand new #LateLateShow — tonight on @CBS! pic.twitter.com/bjc4NeeBtm — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2023

“Te topas con cualquier persona la calle y son como ‘oh, estos malditos inmigrantes’. Y le preguntas, ‘¿Cuál es tu nombre?’ ‘Jorge Gutiérrez"”, añadió.

Y siguiendo en la misma línea, también se burló de los estadounidenses por calificar a EEUU como América y sus ciudadanos como americanos. “Esto me molesta. Soy americano porque el nombre del continente es América. Técnicamente, todos los que nacieron en este continente son americanos”, explicó.

“Para mí, es como si uno de los Vengadores decidiera llamarse a él mismo El Vengador. El resto del grupo quedaría como ‘Espera, ¿qué? No es como funciona. Estamos todos juntos en esto. Somos los Vengadores"”, bromeó.

Finalmente, contó que uno de los tíos de su esposa era un antivacuna. “Le pregunté, ‘¿por qué no quieren la vacuna (contra el covid)?’. Y uno de ellos me dijo, no quiero la vacuna por la teoría de que Bill Gates trata de controlar mi mente con un microchip”, contó.

“Yo estaba como, ‘Si Bill Gates trata de controlar tu mente, deja que Bill Gates controle tu mente. Él es mucho más inteligente que tú, esta es una oportunidad para mejorar, buenas noticias para ti y tu familia"”.

Copano recibió un enorme aplauso de parte del público presente y un cariñoso saludo de James Corden. Posteriormente en el Twitter del programa publicaron parte de su rutina.

“El muy divertido Fabrizio Copano tiene la mejor razón de por qué los papás no deberían ser amigos con sus hijos”, escribieron.

The very funny @fabriziocopano has the best reason why dads shouldn't be friends with their kids 🎤 pic.twitter.com/heIXRQlVO8 — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 20, 2023

Mira la rutina de Copano en el show de James Corden