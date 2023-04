El pasado fin de semana Mauricio Pinilla tuvo un particular desahogo, esto luego que en Zona de Estrellas panelistas hablaran de su actual relación con Gisella Gallardo, quien fue su esposa. Sus dardos fueron contra Daniela Aránguiz y Natalia Casas.

Todo inició cuando Aránguiz expresó: “Yo siento que si tú estás jugando con tu señora, con los sentimientos de ella, ten las cosas claras, termina de una vez por todas y no vuelvas más”.

Ante esto el actual rostro de TVN publicó una historia en Instagram, en la cual incluso anunció acciones judiciales. La publicación fue bajada a las pocas horas.

“Tengo mucha paciencia pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas (sic) ya no seré tan cordial! Le aviso en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces”, expuso.

“Se acabó el webeo (sic). Abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a Natalia Casas Cordero (periodista de farándula) le tengo un querella preparada, se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta mierda. Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada”, agregó.

Aclaración de Mauricio Pinilla

Hay que señalar que, después de haber eliminado su primera imagen, Mauricio Pinilla subió otra historia donde aseguraba que la polémica que la panelista estaba solucionada.

“Todo aclarado con Daniela Aránguiz”, explicó.

Elexfutbolista confirmó hace algunas semanas que se encuentra en una relación con Gala Caldirola, modelo y exchica reality. Ambos han hablado del tema en sus redes.

“Justificar el amor está de más. Pero necesitamos expresarnos. Nos conocimos cuando ni siquiera lo buscábamos, conectamos y nos enamoramos sin forzarlo”, indicó hace algunas jornadas Gala.