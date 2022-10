Luego de que medios mexicanos comenzaron a viralizar un video donde aparece Cristián de la Fuente besando a una joven, hecho confirmado por el mismo actor, el matrimonio conformado por Angélica Castro y el actor sumó un nuevo momento amargo a un complejo año.

El intérprete, que volvió a México esta semana, aseguró este lunes que “las únicas personas a las cuales tengo que pedir perdón son mi familia”. Asimismo, afirmó que tras la polémica está enfocado en “enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona”.

Y es que, más allá de las polémicas que abordan en la actualidad, el 2022 ha sido un año para el olvido de la pareja, debido a que solo se han visto rodeados de malos momentos.

Todo inició a finales del propio 2021, sin embargo, las malas noticias no dejarían de pasar en torno a la familia de la Fuente-Castro. Uno de los momentos más duros ocurrió a finales de noviembre del año pasado, cuando el actor tuvo que despedir a su hermana Andrea, quien falleció a la distancia.

“Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última navidad juntos… después vino la pandemia… y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida”, se lamentó entonces.

Cristián de la Fuente y Caso Relojes

A fines de 2021, un reportaje de La Red se refirió a las investigaciones en torno al caso Relojes VIP. Entonces, en su página web, la señal televisiva lo vinculó a un caso de contrabando de relojes de lujo, el cual es investigado por el Ministerio Público.

Pese a que el actor envió una misiva al canal solicitando una rectificación, se hizo caso omiso a su petición y de la Fuente hizo sus descargos en Mega.

Entonces, indicó que él había vendido sus relojes a través de un intermediario, quien lo contactó para decirle que existía un cliente que quería pagar con cheques a fecha. De la Fuente accedió, dijo, solo cuando se enteró de que era Tonka Tomicic.

“Entregué mis relojes, me llegaron los cheques de la Tonka y fin de la historia”, advirtió, añadiendo además que contaba con los certificados de origen de dichas joyas.

La batalla legal contra la red

Pese a que habló con diferentes medios respecto a la situación, La Red no parecía seguir con la solicitud de De la Fuente, por lo que el actor desencadenó una batalla legal contra el canal de televisión, buscando, una vez más, que el medio se rectificara respecto a su noticia.

Asimismo, pedía que se publicara la carta que él mismo envió, para que pudiera hacer efectivo su derecho a réplica. La disputa vio luz verde para de la Fuente cuando aseguró que el Juzgado de Garantía había acogido la demanda, donde el sitio web debía rectificar su mensaje.

Meses más tarde, el mismo actor comentaría que su reputación continuaba manchada.

La salida de Angélica Castro de Canal 13

En febrero de este año, la animadora informó que ya no participaría del programa Aquí Somos Todos. Sin embargo, Angélica Castro sostuvo en redes sociales que no fue notificada por parte de Canal 13.

“Siendo hoy 24 de febrero y al ser comunicada por Canal 13 que aún no tienen definida la conducción del programa, debo seguir avanzando con mi futuro personal y proyectos laborales. Hoy, tanto Canal 13 como yo, quedamos en libertad de acción”, expuso entonces la comunicadora.

Ante la polémica salida, el actor defendió a su esposa, replicando su mensaje. “Una gran pérdida para Canal 13, no supieron apreciar lo que tenían”, escribió.

Otro golpe para la familia

En marzo de ese año, sin embargo, el drama inundó a la familia luego de que el intérprete sufriera una encerrona mientras transportaba a su hija y una amiga de la menor.

Luego de que el actor chileno huyera de los antisociales, uno de ellos comenzó a disparar contra el vehículo, logrando que algunos de los proyectiles ingresaran e hirieran a la menor en ambas piernas.

Laura de la Fuente acabó ingresando a cirugía de urgencias y, tras meses de rehabilitación, la joven pudo volver a caminar y hacer sus actividades cotidianas.

Polémicas tras su acción política

Fue así que tras el ataque a su hija, el actor lanzó duras críticas contra el gobierno y comenzó a publicar su opinión política en redes sociales y programas.

Además de su activa participación y gestión a favor de la Ley Tamara -que aumenta la pena a involucrados en delitos contra menores de edad-, el actor fue parte activa de la campaña por la opción Rechazo.

Entre ellos, se destacó por ejemplo su paso por Sin Filtros, cuando en medio del programa uno de los panelistas asegurara que los adherentes al Rechazo serían “privilegiados”.

De la Fuente sostuvo: “Tienen que pararla. El empresario se sacó la cresta trabajando para tener lo que tiene, ¿por qué eso va a ser un privilegio?”.

“La gente me dice ‘tú, desde tu lugar de privilegios’. Yo nací a dos cuadras de acá, siendo el hijo de la amante de mi papá, viviendo en otra casa (…) terminé manteniendo a mi mamá y todo lo que tengo hoy en día es porque me he sacado la cresta trabajando”, agregó.

Sus dichos fueron criticados por el comediante Bombo Fica y el director chileno Octavio Amaro.

“Oye de la Fuente, ibas al Grange conmigo. Si eso no es ser privilegiado, no sé qué es. Todos nos sacamos la cresta, pero tú y yo partimos mil kilómetros adelante de los demás”, dijo entonces el cineasta en redes sociales.

Las amenazas contra Cristián de la Fuente

Sin embargo, sus dichos no solo acabaron siendo parte de críticas, sino que en septiembre de este año, el mismo actor reveló que había sido objetivo de amenazas de muerte.

“Hubo un par que yo dije que podían ser de verdad y las denuncié. Al final por suerte no quedaban en nada. Me decían por Instagram, por mensajes directos, que me iban a matar. Era como si venías a tal lugar te vamos a matar, que tuviera cuidado, etcétera”, reveló.

“Yo cuando di mi opinión y trabajé, yo sabía en lo que me estaba metiendo. Había que jugársela porque había que trabajar para evitar algo que yo creo que no era bueno para el país y hoy en día hay que trabajar por algo mejor”, afirmó entonces