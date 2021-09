El actor nacional Cristián de la Fuente arremetió este lunes contra La Red, luego de la publicación de artículos en que se le vincula al caso Relojes VIP, en que el Ministerio Público investiga el contrabando y receptación de estos costosos aparatos.

Recordemos que el canal publicó en su sitio web un reportaje en que afirman que el intérprete habría comprado relojes robados. En la investigación, consignó Ciper Chile, también aparecía el nombre del esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López Spagui, conocido como Parived.

“Fuentes de fiscalía confirman que entre los nombres aparecidos en el caso también se encuentra el actor Cristián de la Fuente. Quien habría sido uno de los compradores de especies robadas“, dice el texto de La Red.

La explicación de Cristián de la Fuente

En el matinal Mucho Gusto (Mega), este lunes el actor conversó con Diana Bolocco, Paulina de Allende-Salazar y José Antonio Neme, y se refirió a los trascendidos y explicó, desde su versión, lo que ocurrió.

“El año pasado, en febrero, le vendí dos relojes a Tonka, según lo que me dijo la persona que me estaba vendiendo los relojes (…) no directamente a Tonka”, apuntó, señalando que hubo un joyero intermediario.

Indicó, además, que esta persona lo contactó para decirle que existía un cliente que quería pagar con cheques a fecha. De la Fuente accedió, dijo, sólo cuando se enteró que era Tomicic. Afirmó, además, tener los certificados de origen de los relojes.

“Entregué mis relojes, me llegaron los cheques de la Tonka y fin de la historia”, advirtió.

Las acciones que siguió

El actor, tras la publicación del canal, envió una carta a La Red para pedir que se rectifique la información. “Se niegan a hacer eso (…) después de eso hablo con mi abogado, interponemos una querella por la denuncia de esta infracción y la querella es aceptada”, agregó.

“¿Qué hace La Red? Publica que la querella no fue aceptada”, apuntó. En efecto, el canal publicó un nuevo artículo en que titulan “Intento de querella de Cristián de la Fuente contra La Red no prospera en tribunales”.

En la querella, reportó Publimetro, De la Fuente apunta a La Red y su director ejecutivo, Víctor Gutiérrez.

El citado medio agrega que la querella contra el canal se da luego que se infringieran, presuntamente, “las disposiciones de la ley de prensa y ejercicio del periodismo”.