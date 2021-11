El actor nacional Cristián de la Fuente (47) despidió este martes a su hermana Andrea, quien falleció en las últimas horas. “Salúdame a papá en el cielo”, escribió.

La información llegó a través de Instagram, donde el intérprete que ha desarrollado su carrera en el extranjero colgó una captura con sus cuatro hermanos.

“Quién iba a pensar que esa foto sería nuestra última navidad juntos… después vino la pandemia… y hoy una llamada telefónica nos demuestra lo frágil que es la vida“, se lamentó, añadiendo que “una llamada telefónica puede cambiar todo”.

“Por eso no dejemos nada para mañana, no tengamos cuentas pendientes, no dejemos de decirle ‘te quiero’ a quienes queremos, no nos quedemos enojados con alguien por una estupidez, la vida es MUY frágil y creemos que ‘el mañana’ lo tenemos asegurado pero no es así“, agregó.

Asimismo, comunicó que este miércoles se reuniría con sus hermanos para volver a “estar los cinco” y despedirla, “para celebrar tu vida, tu humor especial y todos los momentos especiales que vivimos juntos”.

“Me hubiese gustado verte antes de tu partida para haberte dado un abrazo apretado… pero la vida no lo quiso así… te veo mañana para despedirte junto a mis hermanos, tus hijos y sobrinos. Te quiero… descansa en paz y salúdame a Papá en el cielo”, cerró.

Por el momento se desconocen las razones del deceso de la mujer.

Recordemos que por estos días, el actor es parte del jurado del programa de talentos Así se baila de Telemundo, en Estados Unidos.