Continúa la polémica a raíz de los recientes dichos de Meghan Markle, quien aseguró que uno de los actores del elenco de “El Rey León” le había mencionado que su boda con el Príncipe Harry había causado la misma celebración en Sudáfrica que la liberación de Nelson Mandela en 1990.

Las declaraciones de la duquesa causaron polémica en Reino Unido y Sudáfrica, donde Zwelivelile “Mandla” Mandela, nieto de Mandela y miembro del Parlamento, señaló que en 1990 la gente salió a celebrar “por una razón mucho más importante y seria que su matrimonio ‘con un príncipe blanco””.

La controversia, sin embargo, no quedó ahí. Ahora, uno de los integrantes del elenco de “El Rey León”, John Kani, quien asegura haber sido el único integrante sudafricano del reparto de la película de 2019, señaló a Dailymail que nunca conoció a Meghan, ya que se ausentó del estreno del filme en Londres.

“Nunca conocí a Meghan Markle. Esto parece una especie de paso en falso de parte de ella. Nunca he conocido a la duquesa en absoluto. Soy el único miembro sudafricano del elenco y no asistí al estreno en Londres. Fui a Hollywood cuando estrenamos allí y me tuve que ir inmediatamente a París, donde estaba filmando una secuela de la película”, recordó.

A su juicio, Markle estaría confundiéndolo con el destacado compositor sudafricano Lebo M., autor de la música original de la película animada (junto a Hans Zimmer) que repitió roles en el live action.

“El único sudafricano era yo interpretando a Rafiki. Pero no fui a la inauguración en Leicester Square. Solo puede ser un mal recuerdo de su parte. Me está desconcertando. Soy el único sudafricano en el elenco. Interpreto a Rafiki, Seth Rogen interpreta a Pumba, Donald Glover interpreta a Simba y Beyoncé interpreta a Nala”, dijo.

Sobre los dichos de Meghan, el actor tomó distancia: “Ni siquiera puedo decirte ahora en qué mes se casó o en qué año… No teníamos ningún vínculo sudafricano con la boda o con su matrimonio con Harry. Estoy realmente sorprendido por esto. Para mí, es un no-evento, todo el asunto”.

Con respecto a la liberación de Mandela, en cambio, John Kani recuerda perfectamente los acontecimientos: “El mundo se detuvo el 11 de febrero de 1990. Todo el país y la mayoría de las personas nacidas en los setenta no sabían cómo era el señor Mandela”.

“Cuando se abrieron las puertas de Pollsmoor (la prisión donde estuvo recluido), toda la nación sudafricana, todo el continente y el mundo estaban mirando. Solo nos dimos cuenta que era él quien caminaba junto a Winnie (su esposa de entonces) cuando levantó la mano. Ninguno de nosotros lo había visto antes”, rememoró.

“Seguramente de la señorita Meghan, o de quien sea que se case con la realeza, no se podría decir algo con el mismo aliento”, agregó.