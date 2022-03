Un momento de alta tensión vivió el periodista Jorge Said mientras realizaba un despacho en vivo para Canal 13 desde Kiev. Y es que mientras recorría las calles de la ciudad, un grupo de militares se acercaron a él agresivamente y dispararon al aire.

El periodista ya se había encontrado previamente con otros uniformados a los que les mostró su pasaporte y credencial de prensa, lo cual bastaba para que lo dejaran pasar. Debido a la compleja situación en la zona, había decidido trasladarse a otro sector, donde se encontró con este nuevo grupo.

“Acá vienen los militares de nuevo, vienen muy agresivos”, dice mientras relataba la situación en el matinal Tu Día.

Tras ello, en las imágenes se ve a Said intentando dialogar con ellos, quienes al parecer querían que se retirara de la zona. “Están apuntándome”, afirma el periodista.

“Bueno, cualquier cosa…” comienza a decir el comunicador, pero no logra terminar la frase pues se escucha un disparo muy cerca.

“Conchamimadre” (sic), exclama desde Chile Ángeles Araya, animadora del espacio, quien rápidamente pide sacar del aire a Said.

Según Araya, el reportero salió ileso y se encuentra bien.

Hace algunos días también vivió un momento de terror, cuando en medio de las sirenas antiaéreas, no se le permitió resguardarse en el subterráneo del metro de Kiev.

“En estos momentos hay muchísimas sirenas y bombazos en ambos lados. También hay militares que están llegando en este momento frente a mí”, describió a Canal 13 para luego informar que buscaba acercarse al metro de la ciudad para resguardarse.

“Están llegando militares y están poniendo unas estructuras. Han llegado 300 militares aproximadamente, están casi todos dentro del metro y están colocando una especie de miguelitos gigantes en ambos lados”, detalló el corresponsal.

En eso, el corresponsal mostró cómo el acceso al metro se encontraba bloqueado por una especie de barricadas anti tanques.

Luego, Said aseguró que trataría de ingresar al metro. Sin embargo, mientras bajaba los primeros escalones, Said habló con alguien fuera de cámara. “¿No? No se puede”, comenta, para luego dar la media vuelta y volver a la superficie.