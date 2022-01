Iván Cabrera (38) reaccionó este sábado luego que Antonella Muñoz, su expareja que lo acusó de haberla agredido sexualmente, se retractara de todos sus dichos. “Fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida”, escribió.

Sus palabras llegaron a través de una publicación en Instagram, a sólo horas de que la mujer que lo acusó de violación a fines del año pasado dijera que cometió un “error”.

“Hoy no es un día para ostentar, ni ser soberbio ni mucho más. A pesar de haber sido apuntado con el dedo, ninguneado, donde muchos me dieron vuelta la espalda, donde otras personas pedían mi cabeza y tantas cosas más”, comenzó en su reflexión.

El bailarín, exparticipante del programa juvenil Yingo (Chilevisión), agregó que “fueron 17 días de pesadilla, de vivir el peor momento de mi vida”.

“¿Pero saben? ¡Aún así no tengo odio ni rencor! Quien me acusó lo hizo desde la desesperación, de la mano de estar mal por culpa de las malditas drogas y estar rodeada de malas influencias”, afirmó.

Tras la acusación, continuó, “estuve calladito aguantando miles y miles de mensajes donde me trataron de lo peor” y se refugió en sus cercanos, a quienes les agradeció.

Muñoz se retractó este sábado en dos videos colgados en Instagram. “Desmiento todo lo que dije, él jamás abusó de mi, jamás me obligó a nada“, escribió junto a las imágenes. “Él jamás me violó. Jamás me obligó a consumir drogas (…) Iván nunca me obligó a estar con otras personas. Asumo todo lo que dije”, apuntó, añadiendo que se trató de un “error”.

La mujer explicó que cayó en excesos de drogas, tuvo un cuadro de estrés y en Navidad “explotó” y entregó la entrevista a Cecilia Gutiérrez, a quien le reveló en “exclusiva” lo que habría ocurrido. En ese momento, afirmó, dijo “cosas que no son reales y asumo las consecuencias”.

Cabrera, tras conocerse la acusación, declaró escuetamente que “en relación a la entrevista realizada a mi expareja, en la que se describen hechos que afectan gravemente mi honra, quiero señalar que mis abogados ya se encuentran analizando acciones legales pertinentes, las cuales serán presentadas durante el transcurso del día”. De ellas, no obstante, no se conocieron antecedentes.

El bailarín, además, había sido anunciado como uno de los participantes del programa Aquí de Baila (Canal 13). Sin embargo, conocidos los dichos de Muñoz, la señal decidió suspenderlo de la competencia a la espera de una aclaración por la vía legal.