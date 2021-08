La modelo argentina Sandy Boquita anunció que se convertirá en mamá a través de un tratamiento de fertilización in vitro.

“Nos resultó a la primera, así que estamos recontra felices”, contó en el programa online Que Te Lo Digo, de Sergio Rojas y Hugo Valencia .

Sandy, cuyo nombre real es Sandy Staniscia, se hizo conocida en Chile en el periodo más intenso de la farándula en el país, y gracias a un romance con Gary Medel.

“Estamos de once semanas más cuatro días“, reveló.

“Yo soy grande, tengo 42, grande para un bebé. Pero mi pareja acaba de cumplir 30, así que él todavía no quería tener hijos”, reconoció la argentina, quien hoy administra dos centros de belleza.

La modelo actualmente mantiene una relación con el ingeniero comercial José Baraona, con quien lleva cinco años de relación.

“Todavía no venía en los planes, pero fuimos a una visita pre concepcional para ver si estaba todo bien, y me enteré que tenía endometriosis, por eso es que me dolían mucho los ovarios y baja reserva ovárica, agravado por la edad”, contó.

Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina, que puede generar problemas de fertilidad.

“Decidimos hacer un tratamiento de fertilización in vitro. Nos resultó a la primera, así que estamos recontra felices, porque tienes un 70% de probabilidades de que resulte a la primera”, explicó también.

El tratamiento

La modelo contó que es un proceso bastante caro y que la Isapre cubre muy poco de él.

“Hay mujeres que llevan tratando en diversos tratamientos de fertilidad y se endeudan, pagan créditos, tarjetas, y encima no tienen a su bebé. Por lo menos yo lo pago y me quedo feliz que tengo a mi bebé creciendo”, afirmó.

En el tratamiento, “lo que se hace es que se fecunda en un laboratorio con un espermio de él, por suerte estaba todo bien”.

“Se manda a analizar también, para ver que no haya ninguna enfermedad ni nada. Yo también me hice muchos estudios, una serie de inyecciones, se planea todo y por suerte resultó. Somos muy afortunados”, dijo.

“Estaba llena de miedos”

El proceso generó mucha incertidumbre en ella, por lo que se unió a un grupo de apoyo de una fundación “que ha sido de mucha ayuda para mí”.

“Estaba llena de miedos con respecto a la maternidad, a que era grande y a que no resultara”,reconoció.

A esa preocupación, se sumó también la pandemia y los posibles contagios. “Estoy más encerrada que hija única, porque no me llegué a vacunar cuando empezamos el tratamiento, así que estoy como ermitaña trabajando acá con la compu. No salgo”, dijo.

Endometrosis

Se estima que cerca de un 15% de la población femenina en edad reproductiva alrededor del mundo sufre de endometriosis.

Si bien las causas no están claras, los síntomas están descritos como dolor crónico en el área del abdomen, dismenorrea (menstruaciones muy dolorosas), sangrado vaginal irregular, dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales) y, en muchas ocasiones, infertilidad.

A pesar de todo lo anterior, las mujeres que sufren endometriosis aseguran que una de las facetas más complejas de la enfermedad son los efectos sociales, familiares y laborales que produce.

“El dolor le impide tener una relación de pareja normal”, señaló el Dr. Mauricio León, gineco-obstetra y especialista del Centro de Endometriosis de la Clínica Indisa, según consignó BioBioChile.

“En lo laboral genera conflictos para ir a trabajar o ausencias por causa médica y en lo social no pueden relacionarse normalmente debido al intenso dolor asociado con la menstruación, en este lapso del mes se tienen que quedar en la casa. Es una tortura crónica”, añadió.