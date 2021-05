En los últimos días, el periodista de TVN Iván Núñez (51) ha estado en el centro de la polémica por una discusión pública entre la periodista Cecilia Gutiérrez y su actual novia, la brasileña Thais Jordão.

La historia remonta a octubre pasado, cuando de La Fuente confirmó -tras la revelación de Gutiérrez y Sergio Rojas en el extinto Primer Plano del Pueblo– que el rostro de noticias del canal público iba a ser padre junto a Jordão, que en ese entonces tenía 27 años.

“Mis hijos están muy mal, los he tenido que tratar con psicólogo y psiquiatra (…) Iván no los ha visto desde ese entonces, he estado yo a cargo 100% (…) Ahora se acaban de enterar de que el padre, el que estuvo casado conmigo 20 años y que tenemos cuatro hijos en común, con la misma chica ahora va a ser papá y todavía no tiene un vínculo con sus propios hijos“, lamentó la mujer en conversación con Glamorama.

Y si bien se creía que el capítulo estaba cerrado, nuevas declaraciones volvieron a posicionar el tema en redes sociales y entre lo más buscado de internet.

La periodista de espectáculo Cecilia Gutiérrez respondió a través de Instagram a preguntas de sus más de 60 mil seguidores, y en una de ellas afirmó que habría ocurrido una infidelidad por parte de Núñez.

Con eso, Jordão se descargó en la misma red social, a través de sus Historias, afirmando que se había cansado de los rumores. “Creo que yo debería hablar la verdad oscura que hay por detrás de esa historia”, manifestó, según recoge los sitios AR13 y Glamorama.

“Vengo desde mi perfil con educación a decirte por qué no es justo esas cosas que hablaron. Hasta ahora me mantuve callada por respeto a todos los hijos de mi pareja, pero no voy permitir que me sigan dañando, porque las cosas que hablaron de mí son muy pesadas y maldadosas con un único interés de hacer daño y hacer que una persona parezca honesta y buena y la verdad no es exactamente esa”, continuó en un mensaje que envió directamente a Gutiérrez.

Acusó, además, que la periodista es “parcial” y que sólo escucha un lado de la historia “y continúa dañando. Creo que yo debería hablar la verdad oscura que hay por detrás de esa historia y ya me cansé”.

En la misma red, hizo alusión a un proceso judicial de Familia que estaría viviendo Núñez con su esposa, mencionando que “parece que no les basta el 87% del salario de su ex marido, vida en Los Dominicos, ¿no se paga con aire cierto? Bueno, hipotéticamente, mi pareja gana un millón de pesos y ella se queda con 870 mil pesos. Eso un ejemplo simplificado para que comprendan cuánto por ciento ella tiene”.

La respuesta de la comunicadora, conductora del programa Zona de Estrellas en Zona Latina, llegó más tarde. En ella, aseguró que “nunca dudé de la paternidad de su hijo, que por favor muestre las imágenes de eso si así fuera. De hecho, fue al contrario, siempre dije que Iván sería padre otra vez”.

“Tal como ella dice, expuse datos que estaban en un proceso judicial. Ojalá, esto sí lo entienda y no todo al revés, como expuso en sus historias. Lo que también entiendo, porque como pude leer, no maneja bien el idioma”, agregó.

Recordemos que tras la revelación del drama familiar, Iván Núñez acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un recurso de protección en contra de los medios que habían publicado la información, entre los que se encontraba Gutiérrez y Rojas. El recurso no fue admitido.