Este lunes se dio a conocer que el periodista José Antonio Neme deja La Red para sumarse al matinal Mucho Gusto en Mega. Debutará el próximo 5 de abril.

En conversación con Las Últimas Noticias, Neme aseguró que desde el canal del grupo Bethia le prometieron libertad para proponer y tratar temas de actualidad desde una perspectiva periodística.

“(Me convenció) la aventura y las garantías de libertad que me dio el canal. Me pareció interesante hacer un periodismo que había desarrollado en La Red y adaptarlo a Mega en un formato matinal. Lo primero que pregunté fue cuál era mi margen de acción. Me dieron libertad de prensa, de información y confían en mi criterio”, indicó.

“Yo pedí un poco eso. Volver a hacer un espacio o una cosa acotada para qué si ya tenía un programa (en La Red). Pero yo no soy de personalizar los espacios, hoy ya no estamos en los 90 cuando una persona era el dueño de un programa. Llego más a observar en una primera etapa, desde la humildad, en qué está el programa”, agregó.

En este sentido, el periodista también se hizo cargo de comentarios que había hecho tiempo atrás respecto a los matinales y la televisión en general, aseverando que los juicios personales no habían cambiado.

“No ha cambiado mi opinión de la tele ni de los matinales y si tú me llevas hacia dos años atrás tengo la misma mirada sobre mi salida. Ya analicé ese episodio y dije lo que tenía que decir en ese minuto, no me callé. Fue una salida en la que no lo pasé bien, pero ya fue. Ahora voy a caminar hacia delante”, contó.

Por último, el exrostro de Pauta Libre indicó que en su decisión influyó el tema monetario, aunque no fue lo único que tuvo que sopesar.

“Estoy muy agradecido de La Red porque lo pasé increíble. Obvio que la plata es una variable porque uno no trabaja gratis, pero no es la única variable que pesa. No me hubiera ido por un mejor sueldo a hacer cualquier cosa. Ya hice un programa político y está instaladísimo. Tal vez lo podría haber hecho un par de años más, pero esta es una exploración. Hoy no me tomo nada tan grave. Si resulta, resulta”, concluyó.

Hay que señalar que Neme había salido de Mega a comienzos de 2020. En ese entonces era uno de los lectores del noticiero Meganoticias. Meses después llegó a La Red, donde tuvo su propio programa político.