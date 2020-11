La cuarta temporada de The Crown se estrenó el pasado 15 de noviembre y basó gran parte de su trama en el inicio de la relación amorosa entre el Príncipe Carlos (Josh O’Connor) y Diana Spencer (Emma Corrin), sin dejar de lado el amorío que el hombre tenía en ese tiempo con su amor de juventud: Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell).

Es por eso que muchos de los seguidores de la producción sindicaron a Carlos y Camilla como los grandes antagonistas de la historia, cuyas acciones llevaron a Diana a un sufrimiento constante, dentro de la ficción.

Tal como era de esperarse, los efectos de esta entrega están comenzando a verse reflejados, ya que hace algunos días el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles debieron deshabilitar los comentarios en su cuenta de Twitter.

Se trata del perfil oficial de Clarence House, el cual muestra la actividades cotidianas que hacen ellos, tanto en nombre de la Familia Real como en sus fundaciones de caridad.

Sin ir más lejos, según se puede observar en la mencionada red social, esta acción fue llevada a cabo desde el pasado 20 de noviembre, cuando la actual temporada de la serie llevaba casi una semana de emisión en Netflix.

En ese entonces un post que aludía a Camilla se llenó de comentarios que hacían referencia precisamente a Diana, quien falleció en un accidente automovilístico un 31 de agosto de 1997.

As Vice-Patron of the @RoyalCWSociety, The Duchess of Cornwall has joined the live final of the Queen’s Commonwealth Essay Competition via video link to congratulate winners and runners up from around the Commonwealth. 👏🏅 pic.twitter.com/vKzeQ1kCjf

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 20, 2020