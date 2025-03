El actor Kim Soo-hyun (37), reconocido por su papel protagónico en el éxito de Netflix “La Reina de las Lágrimas”, se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de rumores que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Kim Sae-ron (24), quien falleció el mes pasado.

Todo comenzó el lunes 10 de marzo, cuando una impactante revelación sacudió la industria del entretenimiento surcoreano, desatando indignación y desconcierto entre los fanáticos. Lejos de quedar en rumores simples, la controversia ha ido en aumento con nuevas declaraciones que han avivado el debate.

La inicial provino de una mujer que se identificó como la tía de Kim Sae-ron. A través del canal de YouTube Garo Sero Institute, afirmó que la actriz y Kim Soo-hyun habrían mantenido una relación durante seis años, iniciando cuando ella tenía solo 15 y él 27.

Además, lo acusó de haberla abandonado a través de su agencia de actores tras el accidente de tránsito que provocó su salida de la industria.

Cabe recordar que Kim Sae-ron había ingresado a la agencia “Gold Medalist” de Kim Soo-hyun en 2020, cuando esta se fundó. Sin embargo, su contrato no fue renovado en 2022, luego que ella sufriera un accidente al conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras las declaraciones de la familiar de Kim Sae-ron, la agencia “Gold Medalist” emitió un comunicado en el que rechazó todas las acusaciones y advirtió que tomará acciones legales contra el canal de YouTube.

En respuesta, el canal publicó más detalles de la entrevista, donde se afirma que la actriz fallecida habría enviado un mensaje a Kim Soo-hyun el 19 de marzo de 2024, solicitando más tiempo para pagar una deuda que su agencia le exigía de manera repentina.

El mensaje de la actriz, quien tenía 23 años en ese entonces, revela su profunda desesperación:

“No estoy diciendo que no te pagaré, pero si de repente me pides 700 millones de wones (450 millones de pesos aproximadamente) realmente no puedo hacer nada. No es que no quiera, es que no puedo. ¿Realmente tienes que llevar esto a una demanda? Por favor, sálvame… Te lo ruego. Dame algo de tiempo“, concluyó.

Según Dispatch, el medio coreano más influyente en entretenimiento, la respuesta por parte del actor nunca llegó. Sin embargo, la tía de Kim Sae-ron dio a conocer que el conflicto financiero se remontaría a la salida de la actriz de “Gold Medalist” tras su escándalo por conducir bajo los efectos del alcohol en 2022.

Según sus declaraciones en YouTube, la agencia inicialmente exigió una penalización de 20 mil millones de KRW (aproximadamente 12.816 millones de pesos) por la cancelación de proyectos y daños contractuales. No obstante, tras las negociaciones, la agencia acordó asumir solo 700 millones de KRW por ella.

En ese momento, Kim Soo-hyun le habría asegurado que no necesitaba reembolsar la suma de inmediato, y la actriz con 21 años confió en su palabra y planeó devolverlo gradualmente con sus futuros ingresos. Sin embargo, en 2024, al exigírsele el pago completo, la actriz se vio obligada a contactar a su supuesta expareja.

El 23 de marzo de 2024, Kim Sae-ron compartió en redes sociales una imagen donde aparecía abrazando a Kim Soo-hyun. Días después, el canal Hoverlab filtró una segunda foto, supuestamente tomada esa misma noche, en la que el actor besa en la mejilla a la actriz.

A esto se suma un mensaje que Sae-ron habría escrito para confirmar públicamente su relación, pero que nunca llegó a enviarse. El borrador, fechado el 25 de marzo de 2024, fue presentado por un familiar en Hoverlab e incluía declaraciones que contradecían la versión oficial de la agencia “Gold Medalist”.

El escándalo ha generado indignación en la opinión pública, ya que, si se comprueban las acusaciones, Kim Soo-hyun podría enfrentar una fuerte crisis en su carrera por haberse vinculado sentimentalmente con una menor de edad.

Por otro lado, la presión financiera que la agencia ejerció sobre Kim Sae-ron se ha señalado como un factor clave en la muerte de Sae-ron, el cual ocurrió el 16 de febrero de 2025, mismo día del cumpleaños de Kim Soo-hyun.

La agencia de noticias coreanas, Dispatch, aseguró que Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron mantuvieron una relación, lo que habría influido en la decisión de la actriz de unirse a “Gold Medalist”, agencia que inicialmente fue fundada para representar exclusivamente al actor.

En medio de la controversia, el medio contactó a Kim Sae-ron, quien evitó hacer declaraciones públicas y pidió que su conversación no fuera publicada.

Sin embargo, la agencia emitió un comunicado negando cualquier vínculo romántico y alegando desconocer las razones por las que la actriz publicó una foto de ambos (las del 2024).

Tras la muerte de Kim Sae-ron, Dispatch investigó la presión financiera que enfrentó y descubrió discrepancias entre las declaraciones de la agencia y lo que realmente experimentó la actriz (aquí).

Por otro lado, el medio fue a la villa residencial donde vivía la actriz, en el cual el residente dijo, “pensé que era Kim Sae-ron cuando vi el artículo sobre la muerte” y “la recuerdo porque solía llorar mucho en las escaleras del pasillo”.

Luego continuo contando anécdotas sobre ella:

El residente también mencionó la herida en la muñeca de Kim Sae-ron, dijo que “vio cicatrices alrededor de sus muñecas. Pensé que la joven había tenido una vida muy difícil. Hasta entonces ni siquiera sabía que era actriz. Pensé que se había mudado a Seúl a vivir con su hermana menor (gente)”.

El viernes 14 de marzo, la agencia del actor emitió un comunicado en el que confirmaba que Kim Soo-hyun y Kim Sae-ron tuvieron una relación en el pasado. No obstante, enfatizaron que esto no ocurrió cuando la actriz era menor de edad.

Además, desmintieron las acusaciones sobre una supuesta presión financiera para que Kim Sae-ron reembolsara los 700 millones de wones (450 millones de pesos aproximadamente) y adjuntaron imágenes como evidencia.

A continuación, una parte del comunicado:

