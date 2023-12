Netflix compartió por primera vez sus datos globales de visualización por película y serie. El sitio, además, expuso los títulos más vistos en Chile durante el año hasta lo que lleva el mes de diciembre.

En total, según señala Deadline, la plataforma de streaming reveló los datos de audiencia del 99% de su catálogo, lo que se traduce en 18,000 títulos aproximadamente.

La firma detalló que incluyeron en su informe mundial tanto producciones originales y con licencia que se hayan visto durante al menos 50.000 horas en el periodo de enero a junio del presente año.

En el caso de Chile puntualmente, pueden revisarse en el portal las películas y series más vistas en Netflix este 2023 hasta el 10 de diciembre. Te dejamos acá las producciones más vistas desde el 4 de diciembre al 10 del mismo mes:

1. Leave The World Behind

2. La Memoria Infinita

3. Nobody

4. Leo

5. Family Switch

6. Sonic The Hedgehog 2

7. The Three Musketeers: D’Artagnan

8. Catering Christmas

9. The Fast and the Furious

10. The Fate of the Furious