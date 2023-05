Hace una semana atrás el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) se declaró en huelga, lo que significa la paralización de las grandes producciones de cine y televisión de Hollywood.

Por esta razón, el gremio defiende una serie de demandas, como aumentos salariales y la retribución equitativa de los “residuals”, es decir, los pagos que los miembros de un equipo reciben cuando su proyecto es transmitido por algún medio, una situación que ha cambiado por el auge de las plataformas de streaming, explicó el sindicato.

Además las demandas incluyen mejoras a los planes de pensiones y el fondo de salud, así como la regulación del uso de la inteligencia artificial en la creación de guiones, un punto discordante para la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) compuesta por Amazon, Disney y Netflix, entre otros.

Entre los actores que han expresado su apoyo se encuentra Jason Sudeikis y Brendan Hunt, quienes interpretan a Ted Lasso y el coach Beard, personajes de la multipremiada serie del mismo nombre.

De acuerdo con Sudeikis la paralización afecta el trabajo creativo, “siento que nos afecta, seamos conscientes de ello o no, cuando intentas dividir y conquistar, cuando las personas tienen las manos en los bolsillos de otras personas”, dijo a The Hollywood Reporter.

