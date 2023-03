Gran revuelo casó la noche de este domingo el final de temporada de The Last Of Us, la serie de HBO inspirada en el videojuego que marcó el inicio del 2023, con Bella Ramsey (Ellie) y Pedro Pascal (Joel) como protagonistas.

Y es que el dúo se tomó las tendencias en redes durante lo que duró la serie, conmoviendo tanto a quienes jugaron el videojuego como a los que conocieron la historia cuando llegó al streaming.

Esta primera temporada contó con 9 capítulos de más de 40 minutos cada uno, donde las referencias al juego y la calidad de los personajes la posicionaron hasta ahora como una de las series del año.

Pero ¿cómo terminó y qué se puede esperar de los eventos que vendrán con este final?. Pues como se había pronosticado, la primera parte de la serie terminó de igual forma que la primera del videojuego, que consta de 3 partes The Last of Us, The Last of Us Part II y The Last of Us: Left Behind.

¿No hay una cura para el cordyceps?

Las posibilidades de salvar a la humanidad desarrollando una cura para el cordyceps se vieron totalmente estropeadas por la decisión de Joel, que optó por salvar a Ellie de una cirugía que terminaría con su vida, en lugar de salvar a miles.

Sus acciones fueron bastante cuestionables, pero el personaje también logra que la audiencia empatice con él, entendiendo que su impulsiva decisión tuvo que ver con su pasado, cuando perdió a su hija, lugar que ahora ocupa Ellie en su corazón.

El capítulo además muestra nuevamente la faceta emocional de este personaje, puesto que logra abrirse un poco más con su coprotagonista, contándole de su pasado después de aquella pérdida y revelando incluso que había intentado suicidarse.

Recordemos que, Joel es considerado uno de los personajes mejor escritos para un videojuego. De hecho, es uno de los más premiados de la historia del gaming. Sólo su primera parte recibió 11 estatuillas y en 2013 Troy Baker, tras la voz de Joel, ganó un Spike Video Game Award a “Mejor Interpretación” por su personaje.

La responsabilidad de encarnar a Joel ahora recae en el actor chileno Pedro Pascal, que se mantuvo fiel al personaje e incluso recibió el apoyo de Baker, quien mencionó que no había alguien mejor para esta tarea.

“En el momento en que me enteré de que habían elegido a Pedro dije, ‘Oh, bueno, ahora somos a prueba de balas’. Porque obviamente su pedigrí como actor es indiscutible, pero también es el hecho de que ha abrazado a este personaje con amor. Y no podría imaginar manos más cuidadosas para Joel”, comentó.

¿Por qué Ellie es inmune?

Otro punto clave que nos deja saber la historia con este final es sobre la inmunidad de Ellie, puesto que allí los doctores logran detectar cómo funciona la infección en su interior.

En una escena, Marlene le explica a Joel que el hongo mutó en el cerebro de la menor, argumentando que por esa razón será sometida a cirugía.

Sin embargo, aún se desconoce a qué se debe su inmunidad, aunque se teoriza que puede tener que ver con su madre, a quien también vemos en el capítulo interpretada por Asheley Johnson, que fue Ellie en el videojuego.

Resulta que su madre es mordida por un chasqueador justo antes de dar a luz y aquello podría explicar por qué Ellie no se ve afectada por el hongo, aunque la teoría pierde sustento si consideramos que nació apenas segundos después de infectarse.

La mentira que marcó el final de ‘The Last Of Us’

Este sería uno de los aspectos que traerá más repercusiones a futuro en la relación entre Ellie y Joel, ya que implica una gran mentira que será difícil sostener en los siguientes capítulos.

Y es que Joel, en su afán por proteger y salvar a Ellie también le ocultó la verdad, diciéndole que en realidad Las Luciérnagas dejaron de buscar una cura porque intentándolo con otras personas inmunes se dieron cuenta de que sus esfuerzos eran en vano.

Sin embargo, al principio Ellie se muestra incrédula a la situación y termina pidiéndole a Joel que le asegure que así fueron las cosas, obligándolo a reiterar su mentira.

Lo que ocurre a raíz de esto en el videojuego es clave para su relación y el final de Joel, que terminará despertando sed de venganza en Ellie en el futuro.