Bastante intenso fue el capítulo 8 de The Last Of Us, que emitió el penúltimo episodio el pasado domingo, marcado por una escena entre Ellie y David que fue clave para el desarrollo de la protagonista, y es que a causa de este villano sumó un momento traumático más a su corta edad.

David, que hizo su esperada -y temida- aparición que ya veían venir quienes jugaron el videojuego no trajo nada bueno y en el punto culmine del capítulo, la serie retrató un intento de abuso que tuvo un sangriento final.

Recordemos que, este personaje es parte de una especie de secta que come carne humana para sobrevivir al intenso invierno, que dificultó la caza de animales y la supervivencia en este universo apocalíptico.

Ellie se encuentra con él en un momento crítico, cuando Joel intenta recuperarse de una puñalada que lo mantuvo postrado por algunos días. En eso, la menor es secuestrada por este grupo de caníbales y luego de que intenta escapar, su líder intenta abusar de ella, “en el amor no hay temor”, le dice mientras forcejean.

Sin embargo, la protagonista logra zafarse de él y termina atacándolo incontrolablemente hasta matarlo, pasando a un estado de shock en el que es encontrada después por Joel, que logró recuperarse para rescatarla.

Si bien, aún se desconoce cuáles serán las secuelas que dejó en Ellie este episodio en la serie, en el videojuego es bastante notorio un cambio en su personalidad, que se vuelve más fría y reservada a raíz del trauma.

GIVE BELLA RAMSEY EVERY SINGLE AWARD OH MY FUCKING GOD. #TheLastOfUs pic.twitter.com/ktmRZZ2lhy — ❤️‍🔥 (@JOELSMILLRR) March 6, 2023

Aplausos para Bella Ramsey por la escena entre Ellie y David

La escena si bien causó impacto entre los fans, también sacó numerosos aplausos por la actuación de Bella Ramsey, que al inicio fue bastante criticada por interpretar a la protagonista, puesto que algunos señalaban que el papel no era para ella.

“Bella Ramsey les acaba de cerrar la boca a todos los que la criticaron por interpretar a Ellie. Es una actriz espectacular y en el episodio de The Last Of Us de hoy lo dejo clarísimo“, fueron algunos de los comentarios”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso hubo quienes apuntaron a que la actriz, de solo 19 años, debería ser nominada a un Emmy por su actuación en este capítulo, que marcó la recta final para la primera temporada de la serie.

Bella Ramsey les acaba de cerrar la boca a todos los que la criticaron por interpretar a Ellie. Es una actriz espectacular y en el episodio de The Last Of Us de hoy lo dejo clarísimo. pic.twitter.com/oMQKhu765R — Indie 505 (@Indie5051) March 6, 2023