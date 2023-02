A 2 capítulos del final de la primera temporada de The Last of Us, el tráiler del episodio 8 reveló lo que los fans del videojuego -que ya saben la historia- tanto temían, se trata de la aparición de “David”, un fugaz villano que marcó la Parte 1 de la historia.

Este sujeto, con el cual Ellie (Bella Ramsey) se enemistó gravemente, marcó un episodio bastante traumático en la vida de la menor, donde al menos en el videojuego después de aquel encuentro se le ve mucho más callada y reservada, aunque aún se desconoce si será exactamente igual en la serie de HBO.

Pero ¿quién es David y cuál era su rol en el universo apocalíptico de The Last of Us?. Cabe destacar que su historia contiene información importante sobre la trama que puede contener spoilers.

David: el personaje de ‘The Last of Us’ que los jugadores odian

David en cuestión es un sobreviviente al brote del hongo cordyceps, que se encuentra con Ellie mientras ella intenta cazar para alimentar a Joel (Pedro Pascal), que recordemos se encuentra malherido.

Al principio, este personaje se muestra amable con la menor e incluso le ofrece la posibilidad de cambiar la carne que logró cazar por medicamentos, para que Joel se recupere.

Sin embargo, David en realidad es el líder del grupo de saqueadores con el que se toparon Ellie y Joel mientras intentaban encontrar el laboratorio de las Luciérnagas.

Este grupo además tiene un trasfondo bastante macabro, y es que son caníbales que se dedican matar a viajeros y otras personas que se crucen en su camino para comerlos.

Luego de que Ellie se entera de esto, David con quien incluso llegó a combatir algunos infectados codo a codo, le ofrece unirse al equipo. Sin embargo, la protagonista decide negarse y escapar.

Lo que pasa después se convierte en un evento traumático para Ellie y además podría ser parte del final de la temporada, aunque se desconoce si es que este arco se cerrará en un solo capítulo o terminará con el último.