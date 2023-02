A horas del lanzamiento del cuarto capítulo de The Last Of Us, HBO Max anunció que el próximo episodio se estrenará con antelación y no en su horario habitual, que es los domingos por la noche. Pero ¿a qué se debe este cambio?

Resulta que el próximo domingo 12 de febrero se juega el Super Bowl 2023, la fiesta deportiva más esperada del año en Estados Unidos, que además contará con la presentación de la cantante Rihanna en el show de entretiempo.

Es por esto que, ante tal evento, todas las miradas estarán puestas en el partido y esto podría interferir con el alcance del quinto capítulo de la serie distópica, que protagonizan Pedro Pascal y Bella Ramsey.

¿Cuándo se estrenará el quinto capítulo de “The Last Of Us”?

Como solución, la plataforma de streaming HBO Max estrenará el próximo episodio el día viernes 10 de febrero en el horario de siempre, que en Chile son las 11 PM. Sin embargo, esto no aplica para el canal de televisión, donde se emitirá el domingo.

En cuanto al resto de los episodios, continuarán emitiéndose como ha sido costumbre desde el principio, hasta el día 12 de marzo, cuando se acabe la primera temporada.

Cabe recordar que la serie se estrenó el pasado 15 enero con un rotundo éxito, convirtiéndose en el segundo estreno más visto de la plataforma después de House Of The Dragon en agosto de 2022.

Desde entonces ha sido positivamente aclamada por la crítica, y sobre todo por los fans del videojuego en el que está inspirada, puesto que se mantiene fiel al formato original.