Este martes la Academia reveló su lista de nominados para los Premios Óscar. Una de las categorías más extensa es la de “Mejor Película”, donde son 10 las producciones nominadas.

La mayoría de los films nominados se encuentran en el streaming, mientras que las restantes están en las carteleras de cine o próximas a estrenarse en Latinoamérica.

Por eso, mientras llega la ceremonia que se realizará el domingo 12 de marzo de 2023, te dejamos la lista de dónde verlas.

Netflix

“Sin novedades en el frente” (“All Quiet on the Western Front”, en inglés) del director Edward Berger, llegó hasta la lista de nominados de los Premios Óscar y es la única del catálogo de la N roja.

Disney+

La última creación de James Cameron, “Avatar: el camino del agua” (Avatar: the way of water, en inglés), aún se encuentra en la cartelera de cine, sin embargo, se espera que próximamente llegue al streaming de Disney+.

Apple Tv

En el streaming disponible solo para los usuarios de Apple, se encuentran dos de las nominadas al Óscar: Todo en todas partes al mismo tiempo (“Everything Everywhere All At Once”, en inglés) y Top Gun: Maverick.

HBO Max

En tanto, en el catálogo del servicio de HBO Max se puede ver Elvis, la película basada en la historia del rey del Rock n’ Roll, Elvis Presley y The Batman, que cuenta, además, solo con nominaciones técnicas.

Pendientes de estreno

Sin embargo, cuatro de los films nominados aún no se estrenan en el cine y por ende no han llegado al streaming.

Las integrantes de esta lista son Tár, El triángulo de tristeza, Almas en pena de Inisherin y “Ellas hablan” (Women Talking, en inglés).

La ceremonia de los Premios Óscar se realizará el próximo 12 de marzo.