Con el comienzo de un nuevo año, se da inicio a una nueva temporada de premiaciones para galardonar a las mejores series y películas del año 2022. Frente a la imponente fuerza que han tomado los servicios de streaming durante los últimos años, estas siguen ocupando las principales categorías en las últimas premiaciones de los Globo de Oro.

El 12 de diciembre del año pasado, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) presentó las películas y series nominadas para una nueva entrega de estas premiaciones. Debido al interés de la prensa y medios de comunicación especializados, estos galardones se han transformado en el segundo certamen audiovisual más importante a escala mediática.

Como todos los años, estos premios traen nuevos candidatos a sus nominaciones, algunas sorpresas y dedicatorias honoríficas para importantes actores del mundo del entretenimiento audiovisual. Además, dentro de estos nominados, se repiten varios que podrían aparecer como aspirantes a la estatuilla más codiciada de la industria cinematográfica: los Óscar.

Últimos ingresos y gratas sorpresas en los Globo de Oro

Hace un par de años que los Globo de Oro agregaron dentro de sus categorías a los proyectos televisivos como series dramáticas, de comedia o musical y miniseries o películas para televisión. Estas se han ganado un puesto dentro de estas premiaciones, debido al aumento en su calidad y presupuesto en producción, acaparando comentarios positivos entre los internautas y la prensa especializada.

Así es el ejemplo de las series nominadas a Mejor serie dramática, donde Netflix presenta tres proyectos: The Crown, Better Call Saul y Ozark, con estas dos últimas series ya cursando su última temporada durante 2022. Las otras series en competencia son la precuela de Juego de Tronos “La casa del dragón” de HBO Max y Severance de Apple TV+.

Wednesday, The Bear y Abbot Elementary cumplen sus primeros ingresos a estas premiaciones en la categoría a Mejor serie de comedia o musical. Allí competirán frente a nombres importantes dentro de su categoría como Only Murders in the Building y Hacks.

En películas, entran en la categoría a Mejor Película Dramática los éxitos de taquilla como Avatar 2 y Top Gun Maverick. Estas competirán contra TÁR, The Fabelmans y Elvis. Así en la categoría Mejor película musical o comedia, se encuentran Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere all at Once, Glass Onion: A Knives out mystery y Triangle of sadness.

Dentro de las películas animadas que se encuentran nominadas, Guillermo del Toro presenta su primera nominación en esta categoría con Pinocchio, seguida por Inu-Oh, Marcel: The Shell with shoes on, El gato con botas: el último deseo (la cual se encuentra en carteleras en los cines) y Turning Red.

¿Quiénes tienen más nominaciones?

Aunque todavía no se estrena en cines chilenos, la película “Almas en pena de Inisherin” es la que encabeza la lista con ocho nominaciones, entre ellas a mejor guion, mejor director y mejor banda sonora. Tras ella, la sigue “Todo en todas partes al mismo tiempo” de la productora A24, la que consigue seis nominaciones y compite en varias categorías contra la primera película mencionada.

Con respecto a las series, la comedia Abbott Elementary concentra 5 nominaciones, seguida por The Crown, Dahmer, Only Murders in the Building, Pam & Tommy y The White Lotus, quienes tienen 4 nominaciones cada una.

La distribuidora de películas Searchlight Pictures, registra un total de 12 nominaciones, seguido por A24 con 10 participaciones y Netflix con 9 apuestas en películas. En series, HBO Max y Netflix compiten con 14 nominaciones en total cada una, frente a las 10 del servicio de streaming Hulu.

Premios especiales

Desde 1952, los Globo de Oro entregan el Premio Cecil B. DeMille, inspirado en el productor y director del mismo nombre, reconocido por sus obras de mediados del siglo XX. Este galardón es entregado en honor a la trayectoria cinematográfica de importantes actores, actrices y directores de cine. En esta oportunidad, quién recibirá este premio honorífico será el actor Eddie Murphy, ganador de un Globo de Oro en la categoría Mejor actor de reparto en 2007 por su actuación en Dreamgirls.

Otro premio que se entrega durante esta ceremonia es el premio Carol Burnett, el cual fue creado en 2018 en honor a la excelencia en televisión. Fue presentado por primera vez en la versión 76° de los premios Globo de Oro, el 6 de enero de 2019.

Este premio se otorga a personas que han contribuido de forma sobresaliente a la televisión, tanto dentro como fuera de la pantalla. Este año, el premio será entregado al guionista, productor y director Ryan Murphy. Su trabajo ha destacado durante su carrera televisiva, siendo el creador de series como Glee, Pose, American Horror Story y Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.

Los Globo de Oro se realizarán el próximo martes 10 de enero, está fijada la 80° entrega de los premios Globo de Oro (Golden Globes), evento que se realizará en The Beverly Hilton en Beverly Hills, California.