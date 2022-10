Jaime Lorente fue uno de los protagonistas de la segunda jornada de la Comic Con Chile 2022, donde, junto a Giancarlo Exposito, fue la gran apuesta internacional del evento.

El intérprete, reconocido a nivel mundial por interpretar a Denver en La Casa de Papel, participó en una conferencia de prensa a la que BioBioChile tuvo acceso, en donde comentó su abrupta salida de Élite, así como el peso del papel que lo llevó a la fama.

Sobre la serie juvenil española, Lorente afirmó que su salida “fue realmente por un conflicto de intereses”. Sin embargo, más allá de alguna polémica, todo se trató de sus proyectos de entonces.

“Yo estaba rodando Élite y La Casa de Papel a la vez y era algo muy difícil de compaginar. Entonces, en conjunto con Netflix, tuvimos que decidir por una serie y mi personaje era más importante en La Casa de Papel”, reconoció.

Pese a su abrupta salida, el actor asegura que la ficción del colegio Las Encinas “fue un proyecto maravilloso, creo que, al menos en España, abrió un nuevo tipo de ficción, con jóvenes que son buenísimos y que disfruté un montón”.

Sobre Denver, el mismo maleante que lo llevó a dejar la otra ficción de Netflix, el propio Lorente reconoce el peso constante del papel, que pareciera ser siempre el punto de referencia a su trabajo.

“Llega un momento en el que uno se rinde”, reconoce entre risas. “Puedo hacer del personaje más diferente a Denver y habrá gente que dirá ‘está haciendo lo mismo que hacía con Denver"”, continúa.

De todas formas, Lorente afirma que “me la paso bien trabajando y trato no pensar en eso, porque, sino, uno se vuelve loco y al final termina super bloqueado, por lo que intento no pensar mucho en ello”.

Jaime Lorente y su (¿futura?) relación con Chile

Al ser consultado sobre su conocimiento sobre Chile, el actor reconoce que jamás había pisado tierra nacional hasta este mismo fin de semana.

“Y me voy mañana (lunes), no voy a tener tiempo de nada”, se lamenta. “Me van a llevar a cenar a un sitio, que no sé cuál es, pero es lo que voy a ver de Chile”, bromea entonces.

Asimismo, no descarta volver a Chile en el futuro para poder disfrutar, en mayor tiempo, tantos detalles nacionales que desconoce.

“De inicio me han hablado de los vinos, y, en verdad, vengo virgen, no tengo ni idea de Chile. Sé del desierto de Atacama, al que me encantaría ir. Y, en el sur, las Torres del Paine, que es todo lo que no voy a ver ahora”, bromea.

Específicamente, el actor asegura que “me gustaría estar por aquí por una semana a lo menos. Ir a alguna estación de esquí. Debe ser la leche (genial). Ya solo sobrevolar Los Andes fue increíble, en España no hay nada parecido”.