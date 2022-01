Con recuerdos marcados por el afecto, el elenco principal de la sitcom How I Met Your Mother se despidió del actor Bob Saget, quien falleció el domingo.

El intérprete fue encontrado en una habitación de un hotel, donde se hospedó para cumplir con una gira en Estados Unidos que tenía programada hasta julio de este año.

Cuando los medios estadounidenses dieron la mala noticia, muchas estrellas de la televisión despidieron al actor. Sin embargo, sus compañeros de set en How I Met Your Mother, donde Saget realizaba la voz de Ted Mosby del futuro, se despidieron de su colega y compañero durante la tarde del lunes.

Un largo y triste adiós

Quien tuvo la más sentida despedida fue Josh Radnor, protagonista de la ficción y quien compartió papel con Saget al interpretar a Ted Mosby.

“Nunca pararé de extrañar a Bob Saget. Bob fue el ‘yo’ mayor y sabio durante nueve años en How I Met Your Mother. Era el hombre más amable, encantador, divertido y comprensivo. La persona más fácil a la cual acercarse”, comenzó escribiendo.

“Cuando comenzó HIMYM sufrí demasiado del síndrome del impostor. Pensaba que me echarían del set y me enviarían a casa. Cuando me encontré con Bob esos primeros días, hablaba efusivamente de mi actuación y me decía cómo me estaba estudiando para asegurarse de que su interpretación vocal se sintiera bien”, recordó.

“Este hombre que me encantaba ver en la televisión durante años estaba animándome, haciéndome saber que tenía derecho a estar allí e interpretar a ese personaje (…). Tuvimos un vínculo muy especial desde el día uno y nunca perdimos el contacto por mucho tiempo. Encontramos una forma de cenar una vez al año, incluso tras el fin de HIMYM”, añadió.

“Hablamos mucho sobre cómo vivir una vida significativa en medio de todo el caos. Fuimos a vernos en nuestras obras de Broadway (…). Bob amaba tanto a sus hijas. Le encantaba hacer reír a la gente. Nunca se perdió un mensaje de texto de cumpleaños”, comentó también.

“Hay personas que cuando dejan la tierra, te persiguen todas las cosas que no les dijimos, todo el amor que no le expresamos. Por suerte, ese no fue el caso de Bob. Nos adorábamos y lo decíamos. Estoy infinitamente agradecido de que HIMYM haya traído a Bob Saget a mi vida. Oiré su voz en mi cabeza por el resto de mis días”, cerró.

Por otro lado, Alyson Hannigan recordó uno de sus “momentos favoritos con Bob”.

“Estaba cuidando a su hija Aubrey. Yo tenía 15 años, ella no se sentía bien y no podía hacer que se durmiera o dejara de llorar. Bob llegó a casa y la tomó en sus brazos, puso una canción de Tracy Chapman en el estéreo y bailó con ella hasta que se quedó dormida en su hombro”, narró quien interpretó a Lily Aldrin.

“Fue un momento tan hermoso y significativo para mí y estoy segura de que solo fue uno del millón de momentos que vivieron así. Bob era un padre y humano maravilloso. Te amo Bob”, cerró.

Más breve fue Neil Patick Harris, quien interpretó a Barney Stinson en la ficción. El intérprete dejó un mensaje en Twitter, asegurando que estaba “absolutamente sorprendido de escuchar sobre Bob Saget”.

“Siempre fue tan amable, generoso e hilarante. Se fue demasiado pronto”, escribió.

Absolutely stunned to hear about Bob Saget. He was always so kind and generous and hilarious. Gone too soon. #RIP — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) January 10, 2022

También se refirió a su deceso Cobie Smulders, actriz bajo la piel de Robin Scherbatsky en Instagram.

“Descansa en Paz Bob. Además de ser un hombre increíblemente amable y talentoso, trabajó incansablemente para ayudar a otras personas afectadas por la esclerodermia”, destacó la actriz.