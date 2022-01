Medios en Estados Unidos reportaron la muerte del comediante Bob Saget a los 65 años. El intérprete fue parte de la serie Full House.

De acuerdo a lo que informó TMZ, Saget fue encontrado muerto en un hotel de la ciudad de Orlando, en Florida. Las causas del deceso no están claras.

Los reportes indican que el comediante se encontraba actualmente de gira por el sur de Estados Unidos. Aquellas actividades se extenderían hasta mayo de 2022.

La situación dejó gran cantidad de reacciones en aquel país, donde Saget era bastante reconocido y querido.

Uno de sus mejores amigos, John Stamos, publicó en su Twitter : “Estoy roto. Estoy destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca volveré a tener otro amigo como él. Te amo tanto, Bobby”.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby.

— John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022