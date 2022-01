Medios en Estados Unidos reportaron la muerte del comediante Bob Saget a los 65 años. El intérprete fue parte de la serie Full House.

De acuerdo a lo que informó TMZ, Saget fue encontrado muerto en un hotel de la ciudad de Orlando, en Florida. Las causas del deceso no están claras.

Los reportes indican que el comediante se encontraba actualmente de gira por el sur de Estados Unidos, aquellas actividades se extenderían hasta mayo de 2022.

Sin ir más lejos, su último espectáculo había sido en el Ponte Vedra Concert Hall de la ciudad de Jacksonville.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022