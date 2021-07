Lucasfilm decidió contratar al youtuber que se hizo viral tras mejorar los efectos especiales de Luke Skywalker en The Mandalorian.

Se trata del usuario conocido como Shamook, quien en diciembre de 2020 logró notoriedad en internet al quitarle años de encima al personaje interpretado por Mark Hamill.

Su mérito fue aún mayor, considerando que sólo tuvo cuatro días libres para hacer el deepfake, con lo cual opacó incluso a lo logrado por la propia serie.

Esto llevó a la productora estadounidense fundada por George Lucas a reclutar al youtuber para que trabaje con ellos.

La información fue confirmada por un representante de Lucasfilm mediante un comunicado consignado por IndieWire. “(Industrial Light and Magic) siempre está en busca de artistas talentosos y, de hecho, han contratado al artista que se hace llamar ‘Shamook’ en línea”, explicó.

“Durante los últimos años, ILM ha estado invirtiendo tanto en el machine learning como en la inteligencia artificial como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincentes y ha sido fantástico ver el impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología”, añadió.

Cabe señalar que Industrial Light and Magic es una empresa encargada de realizar efectos especiales y que es propiedad de Lucasfilm.

Por su parte, en su último video en YouTube, Shamook había adelantado: “Como algunos de ustedes ya saben, me uní a ILM / Lucasfilms hace unos meses y no he tenido tiempo de trabajar en ningún contenido nuevo de YouTube”.

“Ahora que me he adaptado a mi trabajo, las cargas deberían comenzar a aumentar nuevamente. Seguirán siendo lentos, pero es de esperar que no estén separados por meses”, añadió.

En su cuenta, el youtuber ha compartido varios de sus trabajos en los que mejora y experimenta con el deepfake en cintas como El Irlandés, Batman y Mad Max: Fury Road, entre otras. En la mayoría ha obtenido incluso mejores resultados que las logradas por las millonarias producciones.