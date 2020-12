¿Buscas algún panorama divertido para aprovechar el feriado y fin de semana post Navidad? Considerando que se deben priorizar las actividades en casa y evitar para reducir los contagios de covid-19, uno de los panoramas que ha acompañado a este difícil año han sido las series y estas fechas navideñas no son la excepción.

A continuación te dejamos una lista de diez series -donde esperamos que esté una o más de tus favoritas- que tienen un recordado episodio ambientado en estas festividades y que pueden ser interesantes de revisitar durante este fin de año 2020.

1. Friends

La serie de los amigos de Nueva York tiene un capítulo navideño correspondiente a su séptima temporada. En The One with the Holiday Armadillo (El armadillo navideño) Ross intenta mostrarle a su hijo Ben la celebración del Hanukah, para conectarlo con sus raíces judías. Sin embargo, Ben prefiere a Santa Claus, por lo que su padre se disfraza de armadillo. Visita el siguiente enlace para ver el episodio en Netflix.

2. How I Met Your Mother

En Cómo conocí a tu madre se dedica el capítulo 11 de su segunda temporada a las fiestas navideñas. En How Lily Stole Christmas (Cómo Lily robó la Navidad), ella discute con Ted debido a un viejo mensaje que escuchó y decide guardar todas las decoraciones de esta festividad.

3. The Big Bang Theory

El episodio temático la serie de nerds correspondiente al número 11 de la sexta temporada se titula The Santa Simulation, como no podía variar, trata de los personajes jugando a una partida de rol de Dungeons & Dragons navideña protagonizada por Santa Claus.

4. The Office

El décimo episodio de la segunda temporada de The Office, Christmas Party, muestra a Michael comprando alcohol para llevarlo al trabajo, tras el fracasado amigo secreto que compartieron en la oficina.

5. Black Mirror

La serie que muestra el lado oscuro de la tecnología también tiene un episodio dedicado a la Navidad, pero, como era de esperarse se sale de lo convencional. En White Christmas (Blanca Navidad), el cuarto capítulo de la segunda temporada vemos tres historias que son un claro ejemplo de la paranoia ante el avance de los dispositivos electrónicos que caracteriza a al programa. El capítulo está disponible en Netflix.

6. Los Simpson

La familia amarilla tiene varios episodios navideños en sus más de 30 temporadas. Aunque, si se habla de nostalgia navideña, el primer capítulo de la primera temporada es justamente el Especial de Navidad. En el episodio piloto la familia -sin el diseño que al nos acostumbramos actualmente- conoce a Ayudante de Santa y se explica cómo el perro llegó a vivir con ellos.

7. Futurama

Xmas Story (Cuento de Navidad) es el octavo capítulo de la segunda temporada de la serie, donde vemos a Fry extrañar las celebraciones del siglo XX, aunque un robot Santa Claus amenaza con destruirlo todo en la Nochebuena del año 3000.

8. South Park

Woodland Critter Christmas (La Navidad de los animalitos del Bosque) es el episodio número 14 de la octava temporada del show televisivo. En el capítulo, Stan ayuda a las criaturas a construir un pesebre, aunque luego se da cuenta de que el ambiente en el que está no era tan inofensivo como pensaba.

9. BoJack Horseman

La serie del caballo cuenta con su episodio navideño titulado BoJack Horseman Especial de Navidad: El deseo de Navidad de Sabrina, donde Todd obliga a BoJack a ver un episodio de Horsin’ Around, el programa que protagonizó cuando joven y en el que ayuda a Sabrina (Sarah Lynn) a ver a sus padres. El capítulo está disponible en Netflix.

10. Rick y Morty

En el tercer episodio de la primera temporada, Parque anatómico, el abuelo y nieto favoritos de todos van a una de sus aventuras al interior del cuerpo de un vagabundo como parodia de la saga Jurassic Park. Además, la familia Smith celebra la Navidad con un invitado muy especial que acompaña a los padres de Jerry. Accede al capítulo en el siguiente link.