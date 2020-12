Disney ha actualizado su calendario de lanzamientos para 2021, con lo que se ha oficializado la fecha de estreno de las series y películas de Marvel Studios para el próximo año.

Algunas ya tienen un día determinado y otras tienen una fecha estimada, pero por supuesto todo esto puede varias dependiendo de cómo avance la pandemia de coronavirus, que causó estragos con todos los estrenos cinematográficos en 2020.

El próximo año comenzará con varias series para la plataforma de streaming Disney+, partiendo por Marvel Studios: Legends el 8 de enero y Wandavision, centrada en la relación de Wanda Maximoff y Vision, el 15 de enero.

Luego le seguirá The Falcon & the Winter Soldier el 19 de marzo, enfocada en lo que ocurrió con los personajes después de su sorpresivo final en Avengers: Endgame, según informa el portal de espectáculos Just Jared.

El 7 de mayo, si todo sale según lo planeado, al fin podremos ver la película de Black Widow, que debía estrenarse el primer semestre de 2020.

También para mayo de 2021 está prevista la serie sobre Loki, pero aún no hay un día determinado.

La próxima película de Marvel será Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que presentará a un nuevo héroe de origen asiático, el 9 de julio.

Varios meses después, veremos Eternals -otra que estaba prevista para 2020- el 5 de noviembre de 2021.

El segundo semestre también volveremos a las series en Disney+ con dos producciones: Ms. Marvel y Hawkeye, ambas aun sin un mes determinado.

Durante el otoño estadounidense (primavera en Sudamérica), también deberíamos ver What if…?, reporta el portal especializado ComicBook, la serie animada para Disney+ que muestra qué ocurriría en el universo de Marvel si las cosas hubiesen sucedido de otra manera.

Y para cerrar el año, en diciembre de 2021 debería llegar a la pantalla grande Spider-Man 3, la muy esperada tercera parte de la colaboración entre Marvel y Sony que, si los rumores son ciertos, podría traer de vuelta a muchos personajes de anteriores filmes sobre el Hombre Araña.

Además de todos los estrenos de Disney, no olvidemos que Sony lanzará un par de filmes sobre sus personajes de Marvel: Morbius, protagonizada por Jared Leto, el 19 de marzo; y Venom: Let There Be Carnage, secuela de la exitosa cinta de 2018, el 25 de junio.