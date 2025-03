A raíz de la revelación del embarazo de Melina Noto, filtrado por la propia Raquel Argandoña, la animadora se vio envuelta en otra polémica derivada de la tensa relación que mantienen Kel y Nano Calderón.

Hace pocos días, Nano escribió en sus Stories un afectuoso saludo a Pangal Andrade, su excuñado por su reciente paternidad. No sin antes, arreter contra su hermana, por motivos que aún se desconocen.

“Por cierto, felicitaciones a Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena… Y no con una que te gorriaba con tus mismos amigos día y noche”, escribió Nano en la red social.

Por su lado, la abogada, de 34 años, expresó su descontento, haciendo mención a los dichos compartidos por Nano Calderón. “Sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de 10 años y con quien espero no volver a tenerla en un futuro”, afirmó en Instagram.

Raquel Argandoña se refiere a la pelea de sus hijos

Es justo este cruce de palabras, que motivó a Argandoña a referirse escuetamente al tema. “Mis dos hijos son mayores de edad, son independientes económicamente y cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos. Hernán y yo somos padres de nuestros dos hijos, los queremos por igual a los dos”, expresó en Only Fama.

Finalmente, Raquel explicó que su actual contexto familiar es “doloroso” pero cree que el tiempo podrá reconciliar a sus hijos, que mantienen un pleito desde hace diez años. “Obviamente, para una madre, no es grato y es muy doloroso que dos hermanos estén peleados hace tantos años”, sostuvo al espacio de entretención de Mega, no sin antes terminar su participación con una frase de esperanza. “El tiempo cura todo, tiempo al tiempo”.