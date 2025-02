A los 82 años, Harrison Ford, permanece activo y da señales que el retiro está aún bastante lejos. Es que este verdadero ícono del cine, continúa desafiando las probabilidades, al interpretar a Thaddeus “Thunderbolt” Ross, en la nueva película de Marvel, “Capitán América: un nuevo mundo”.

De este modo, el actor que partió haciendo tímidas apariciones como extra en los 70, ha consolidado una legendaria carrera en Hollywood. Una que partió por casualidad, ya que compatibilizaba sus roles menores, con el trabajo de carpintero.

Esta carrera realizada a pulso, demuestra la capacidad del actor de aprovechar su carisma en la gran pantalla.

Sin embargo, puesto que tenía más de treinta años, y las oportunidades se le estaban cerrando, un golpe de suerte lo llevó a personificar a Han Solo en “Star Wars”, la película que cambió su vida para siempre.

Los humildes inicios de Harrison Ford

Harrison Ford ha hecho más de 50 películas, y varias de ellas, se transformaron en joyas de culto, como “Blade Runner”, “Indiana Jones” y “Star Wars”, lo que lo convierte en uno de los actores consagrados del último tiempo, que ya suma una carrera de seis décadas.

Aunque pocos saben, que Ford partió a los 22 años, cuando llegó a Los Ángeles en 1964, para abrirse paso en Hollywood. Junto a su primera esposa, Mary Marquardt, pero lejos del glamour actual, el actor tuvo que iniciar prácticamente de la nada.

Si bien es conocido por su inigualable carisma, en un principio, su participación pasaba desapercibido, porque solamente lo contrataban en papeles sin diálogos.

De igual forma, se las ingenió para abrirse paso, primero con los estudios Columbia y en un segundo intento con Universal. No obstante, le tomó 8 años exactos para tener una oportunidad en el film American Graffiti, de George Lucas, donde interpretó a Bob Falfa, papel que le valió aparecer por varios minutos en la cinta, dado que anteriormente no figuraba mucho.

Con un sueldo de apenas 150 dólares de la época, Ford hizo de “botones”, “joven ranchero”, “policía en la playa” o “estudiante arrestado”. Sin embargo, en paralelo, para mantener a sus dos hijos Benjamin y Willard, trabajó de carpintero que, por lo demás, le alcanzaba para financiar los gastos de su hogar.

En ese sentido, tras leer manuales para aprender el oficio, la suerte estuvo al lado suyo, puesto que se dedicaba a realizar trabajos a artistas y ejecutivos de la industria.

Así, después de remodelar la oficina de Francis Ford Coppola, paulatinamente la carrera de Ford comenzaba a despegar.

Harrison Ford: El carpintero que llegó a Hollywood

En ese entonces, como el actor se encontraba en la casa de Coppola, un día se apersonó George Lucas, para realizar el casting de “Star Wars”.

Como Ford, al trabajar como carpintero, acostumbraba a tomar encargos de gente importante del cine, como Fred Roos, un reconocido director de casting, recomendó a Harrison para varias películas de Coppola “The Conversation” (1974) y “Apocalypse Now” (1979).

También a Roos se le ocurrió la idea de recomendar a Ford, mientras Lucas hacía el casting.

“Desde el principio lo presioné (a Lucas) para que interpretara a Han Solo”, dijo Roos a Entertainment Weekly en 2016. “‘George, lo viste justo debajo de tus narices en ‘American Graffiti’, y finalmente hizo clic”.

Después de pasar varios años amarrado con contratos cerrados, el intérprete pudo salir del círculo de representar personajes sin trasfondo. “Me hacían llevar traje, me decían cómo vestir. Querían cambiar mi personalidad. Fueron momentos complicados”, mencionó en The New York Times.

Por ello, Ford recordó a Rolling Stone que Roos lo convocó para ayudar en las audiciones y leer el guion con los actores que estaban casteando. “Leí con más de cien actores. Seleccionaron a algunos y, de repente, me propusieron que hiciese yo también la prueba. Y me eligieron. Me preguntaron si quería hacerlo y respondí: ‘Claro, ¿por qué no?”.

La excesiva honestidad de Harrison Ford

Si bien el actor destaca por su trayectoria consagrada, también ha tenido ocasión en demostrar a veces su temperamento en cada entrevista que concede.

“Harrison está en una edad en la que tiene más confianza y no le importa lo que piense la gente al respecto”, reveló una fuente anónima a Closer.

En la misma línea, es sabido que el humor se le puede “agriar” de un momento a otro. “Si no le gusta una pregunta, no la responde. No se va a quedar sentado y dejar que Hollywood lo pisotee”, indicó la fuente.

De hecho, en una entrevista con Hollywood Reporter, comentó: “Sólo estoy aquí para hacer mi trabajo, y mi trabajo, en este momento, es ayudar a vender el producto. Para eso es para lo que realmente me pagan. La actuación la haría gratis”.

Así las cosas, sobre su papel en la nueva película de “Capitán América”, el oriundo de Chicago, aclaró que su primera vez en una producción de Marvel era lo más parecido a “un día en la oficina”. De esta manera, relató a Empire, su experiencia en el set: “Traté de comprender la ambición de los cineastas y de serles útil. No me quedé sentado en casa por la noche y dije: ‘¿Qué quiero hacer cuando me convierta en Hulk?’ No me pareció una propuesta actoral terriblemente difícil”.

La reinvención a los 82 años

Hoy Ford, que a sus 82 años, continúa su carrera en el mundo del streaming, con la precuela de Yellowstone, 1923, ha podido demostrar que puede adaptarse a los tiempos actuales.

Es más, esta serie, que coprotagoniza con Helen Mirren, también le sirvió para tomar conciencia de su propia mortalidad. Así lo expresó la actriz inglesa, que recordó una escena especialmente sensible para el actor, que resultó con el rostro cubierto de sangre debido a una emboscada en la ficción, un momento bastante similar que vivió al estrellar su avioneta modelo Ryan PT-22 Recruit de la Segunda Guerra Mundial, en el año 2015.

“Lo llevaron a la cocina, agonizante y cubierto de sangre, y más tarde Harrison me dijo: ‘Así estaba yo después del accidente’. Creo que, tal vez, pasar por esa experiencia le dio una comprensión muy diferente de lo que es ser un ser humano consciente”, recogió The New York Post.

Por otra parte, Ford también aparece en la serie “Shrinking”, de Apple TV, en la que da vida a un terapeuta que padece Parkinson.

Es justo esta comedia con tintes de drama, que le valió una nominación al Globo de Oro y al Premio del Sindicato de Actores de Cine. “Es la calidad de la escritura”, mencionó sobre lo que quiere hacer actualmente. “No importa cuál sea el género. No importa si es en televisión o en películas. Es la escritura, es la historia, es el personaje, es la experiencia emocional para el público o para mí mismo. Es gente con la que tengo la sensación de que quiero trabajar, o es una oportunidad de calidad”, indicó Hello!.

Finalmente, pese a no tener estatuillas que reflejen su talento, Harrison Ford nunca ha obtenido un Oscar ni un Globo de Oro. Un asunto que, por cierto, no le quita el sueño.