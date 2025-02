La historia de César Román, el chef español que confesó ser el asesino de su pareja, parece de película, aunque a juicio de varios que le conocieron, es más bien una vida llena de mentiras.

Se trata del chef que hizo ruido en la movida madrileña, en la capital de España, cuando comenzó a ganar fama con sus restaurantes, los que eran conocidos por ser el mejor en su especialidad.

De ahí que sea “El Rey del Cachopo”, apodo que se obtuvo cuando “ganó” un concurso para elegir el mejor cachopo, una preparación típica española que consiste dos filetes de ternera con un relleno entre ellos, generalmente de queso y de jamón serrano, rebozados y fritos.

Que dejemos el “ganó” entre comillas no es un error, sino que es el premio era una de las reconocidas estafas que realizó este chef español que sí logró la fama que tanto ansiaba, cuando se descubrió que era un asesino.

Una vez que lo detuvieron, pasó años negando su participación en el asesinato de su pareja, sin embargo, una carta dejó al descubierto una verdad que todos conocían, pero que él nunca se atrevió a confesar.

Esta es la macabra historia del chef español, que pasó de influencer de la comida española a un asesino que incluso, inspiró una serie documental documental de true crime en Netflix.

Las mentiras del chef español que asesinó a su pareja

6 años tuvieron que pasar para que César Román, el chef español conocido como “EL Rey del Cachopo” confesara desde la cárcel y en una carta que asesinó a su ex pareja, Heidi Paz.

Sin embargo, para llegar a ese momento en su vida hay que conoce más de este criminal, qué pasó antes de que cayera en este delito que terminó con la vida de una mujer y lo llevó directo a la cárcel.

Esto porque antes de lo que ocurrió, César Roman era un famoso chef que era conocido por ser un exitoso empresario hotelero que se creó en base a mentiras.

Mentiras que forman parte de su vida desde la juventud, cuando militaba en la Falange Española, pero como necesitaba destacar en el partido, decidió hacerse un agente doble ingresando a sindicatos de izquierda, afiliadosé para conocer información confidencial y logrando llegar a ser delegado sindical de Mercamadrid, el mayor mercado mayorista de España.

Luego de eso, pasó a ser parte de la Plataforma por Cataluña, partido de extrema derecha que incluso llegó a dirigir en Madrid, destacó 20minutos.

El País destacaba sus andanzas de dos décadas engañando y estafando, tertuliano, entrevistador fantasma de Marine Le Pen, promotor de un máster falso, biógrafo ficticio de Esperanza Aguirre.

El rey del Cachopo

A una mentira también le debe su apodo. Para poder gozar de cierto reconocimiento en el mundo de la gastronomía, convirtió el cachopo en uno de los platos más apetecidos de la capital española, compitiendo directamente con el sushi y el ramen.

Cómo lo hizo, con una agresiva campaña de marketing que se basó en mentiras. El chef español se atribuyó ser el dueño del mejor plato del cachopo en un ranking que el mismo inventó en 2016. El éxito le valió la apertura de 5 restaurantes de la cadena “A Cañada Delic Experience”.

“Facturábamos cinco y seis mil euros al día durante los fines de semana. Mucho dinero para un local de 100 metros cuadrados. Era una locura”, declaró un trabajador de la época.

Sin embargo, el periodista Carlos G. Cano descubrió su mentira indicando que el ranking era falso. César Román quería ganar a toda costa el premio del mejor cachopo de España por lo que incluso intentó comprar el primer lugar en el concurso que organiza Nacho Gancedo, el creador de la Guía del cachopo.

“Quería ganar a toda costa. Le dije que no tenía precio. En este mundo es muy importante tener credibilidad”, le contestó Gancedo cuando se acercó a él.

La verdad de su desaparición

Pese a que estaba en el peak de su éxito, de un momento a otro el César Román desapareció cerrando sus locales y dejando cientos de deudas con trabajadores y proveedores. Antes acusó haber recibido amenazas, una golpiza en una discoteca e incluso tener que llegar a tener guardaespaldas de apoyo.

Sin embargo, su desaparición ocurrió al mismo tiempo que un trozo de cadaver, un tronco específicamente, apareciera en mio del incendio de una los edificios de Usera que estaban vinculados a él, indicó El País.

Pero cómo apareció un cadaver ahí. La respuesta llegó 6 años después de que se conociera el hecho.

César Roman, el chef español asesinó a su pareja, Heidi Paz, cuyo tronco fue encontrado en medio del incendio del edificio que Román arrendaba.

Después de una larga investigación, César Román fue sentenciado a 15 años de cárcel por supuestamente matar a su exnovia de un modo que no se pudo determinar, luego prendió fuero a sus restos que yacían en una maleta, luego de que la descuartizara.

Sólo estaba el tronco en una maleta que intentó quemar hasta que unos vecinos se dieron cuenta del humo, llamaron a bomberos y ahí encontraron el cuerpo. El resto de este. nunca lo pudieron encontrar.

Aunque se realizó un proceso contra Román, nunca asumió el crimen, hasta que en 2024 escribió una carta donde confesó su delito.

El chef español que asesinó a Heidi Paz

César Román esperó durante 5 años en la cárcel para dar a conocer su verdad a través de una carta, donde narró como mató a su expareja.

“Heidi perdió la vida en el transcurso de una discusión […] por un único disparo. No fue premeditado ni previsto en absoluto”, relata.

Confesó que el disparo lo realizó con su “maldita Beretta del 22”, un arma de origen eslavo que aseguró tener para su protección personal, rescató Infobae.

“No me podía creer lo que había hecho. No me lo explicaba. La besé, le grité desesperado que se levantara y no me dejara, lloré. Todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Sentí como si me mareara. No podía respirar y empecé a jadear como un perro. Recuerdo verme lleno de sangre, de intentar reanimarla, de intentar que no se fuera, pero fue imposible porque aquel maldito disparo fue fatal y no se podía hacer nada”, expresó.

Agregó, “El equipo de investigadores de la policía estuvo más cerca de resolver lo sucedido, de lo que ellos mismos creen. De hecho, tuvieron todas las piezas del puzzle sobre su mesa, pero las prisas y las numerosas presiones que me constan que recibieron de arriba por cerrar un caso tan mediático cuanto antes y como fuese, les impidieron hacer bien su trabajo”.

No estaba solo

César Román, el chef español confesó que asesinó a su pareja, pero también que tenía un complice.

En el relato de la carta, anunció que con él estuvo una persona de su “máxima confianza y cercanía” que lo ayudó a esconder el cuerpo. Esta sería la persona vieron salir desde la nave donde encontraron los restos de Heidi.

Aunque no reveló quién lo ayudó a esconder el cuerpo, sí mencionó que lo haría en una sede judicial si le preguntan al respecto.

Aseguró que la investigación habría funcionado perfecto si hubieran puesto atención precisamente en esta persona.

“Hubiera bastado con investigar quién era aquella persona de 1,70 de altura que se vio salir de la nave o haber recogido muestras de ADN en el registro de la oficina durante su registro y habrían tenido todas las respuestas. Es una pieza esencial para comprender todo lo sucedido posteriormente al fallecimiento de Heidi y cuya responsabilidad penal ya está prescrita y extinguida”, indicó.

Respecto del resto del cuerpo aún no se sabe donde quedó, ya que nunca se pudieron encontrar sus extremidades y tampoco la cabeza de la hondureña.

A juicio de Alexis Socias, abogado de la familia de Heidi Paz, la carta de César Román es más bien una estrategia para obtener permisos en cuando se cumpla la mitad de su condena.

La historia de este chef resultó tan atractiva que hasta Netflix realizó una serie documental contando sus secretos, mentiras y falsas identidades de este hombre.