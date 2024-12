El músico urbano Pablo Chill-E habló de su amistad con el nuevo alcalde electo de Puente Alto, Matías Toledo, a quien conoce desde hace años y una de las figuras con quien fundó la Coordinadora Social Shishigang.

“Con él estamos desde que yo era chico. Él ya era adulto, y empezamos con la coordinadora“, contó el cantante en una entrevista con La Cuarta.

“Matías conmigo repartía comida a la gente de Puente Alto, conocía a todos los indigentes, y les cortábamos el pelo”, añadió.

De acuerdo con Pablo, el nuevo rol de Toledo en la comuna sorprendió a quienes alguna vez han trabajado con él: “que sea ahora el alcalde es una hueá (sic) loca para todos nosotros”, expresó.

Recordemos que, Matías Toledo fue elegido alcalde en las pasadas elecciones con el 51,53% de los votos, superando a Chile Vamos, partido que postuló a Karla Rubilar.

“Eso significa que se pueden lograr cosas. No sé si luchar contra el sistema, pero ir haciendo que la gente se adapte, que entiendan que los jóvenes sí tienen buenas ideas. Que dejen de engañarse con políticos corruptos o con gente a la que ya no le vas a enseñar otros ideales. No le vas a enseñar trucos nuevos a perros viejos”, agregó Pablo Chill-E.

“Tú sabes que la política es sucia y siempre van a querer bajarlo. Imagínate antes, cuando estaba haciendo su campaña, ponían miles de hueás en su contra, era todo anti-Matías. En estos cuatro años no va a ser fácil, pero creo que lo va a hacer bien porque conozco el corazón de mi amigo”, concluyó.