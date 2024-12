El cantante británico, Elton John, fue elegido como el icono del año por la revista TIME, por ello el artista concedió una entrevista donde se sinceró sobre la legalización de la marihuana, esto después de haber pasado tormentosos episodios de su vida debido a sus adicciones.

“Con las drogas tomas decisiones terribles”, dijo al citado medio luego de recordar como entró al mundo de las drogas de la mano de su expareja y manager John Reid en los 70.

Sobre el consumo, el cantante admitió que lo hizo actuar de formas poco ortodoxas: “Quería amor en forma tan desesperada, que tomaba rehenes. Veía a alguien que me gustaba y pasábamos tres o cuatro meses juntos, y luego se resentía, porque no tenía nada en su vida aparte de mí. Me molesta mucho pensar en la cantidad de gente a la que probablemente hice daño”, confesó.

Por supuesto, las adicciones comenzaron a afectar su vida personal y su carrera musical, especialmente cuando estas comenzaron a llevarse a amigos, tal fue el caso del vocalista de Wham!, George Michael, pese a que pudo ayudar a otros a salir del bucle como a Robbie Williams y Eminem.

Respecto a su propio problema, Elton John dijo: “Es duro decirle a alguien que se está portando como un idiota, y es aún más difícil escucharlo. Yo, al final, tomé la decisión de admitir que soy un idiota”, afirmó según recogió CNN.

No obstante, su polémica opinión sobre la legalización de la marihuana vino casi al final, cuando la categorizó como uno de los “mayores errores de todos los tiempos”.

“Sostengo que es adictiva. Conduce a otras drogas. Y cuando estás volado —y yo lo he estado— no piensas con normalidad. Haber legalizado la marihuana en Estados Unidos y Canadá es uno de los mayores errores de todos los tiempos“, concluyó sobre el tema.

El artista actualmente se encuentra promocionando su documental “Never too late”, el cual estará disponible desde el 13 de diciembre en Disney+.