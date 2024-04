Este fin de semana se llevó a cabo un evento de la plataforma de contenido pagado, Arsmate, donde el periodista Roberto Cox se desempeñó como DJ. Hasta el lugar también llegó el reportero de “Que te lo digo”, Sergio Rojas.

Una vez ahí, el comunicador de Zona Latina intentó abordar al animador de Contigo en la Mañana, cuando este se negó: “No Sergio, gracias, gracias, te lo agradezco”, dijo Cox ante la insistencia de Rojas.

“Pero Roberto, como me haces ese desprecio”, se le escucha decir al periodista de farándula. En ese momento, el animador de CHV le enrostró algunas declaraciones anteriores que ha hecho sobre él: “Bueno, eso te pasa por hablar mal de la gente”, le lanzó.

, le insistió Rojas. Tras ello, le afirmó “no tendré unas curvas espectaculares, pero algo tendré”, esto en referencia a que anteriormente había accedido a hablar con otra comunicadora en el evento, a quien incluso le habló de su situación sentimental.

“Roberto Cox, siendo Roberto Cox”, dijo Rojas a modo de cierre en el registro; sin embargo, junto al video, el reportero dejó su descargo.

“Con toda la buena onda, pero creo que un periodista no puede vetar a otro periodista, menos si el aludido ha asistido a varios programas de farándula como PH o la Divina Comida… minutos antes a una mujer despampanante le respondía si estaba soltero o no, incluso declarando que siempre estaba atento a la jugada”, declaró Rojas.

A lo que añadió: “O sea, pongámonos de acuerdo o hablamos de los romances o no… y la culpa no es mía si él anda negando sus conquistas televisivas (…) Roberto, un zorrón de cartón. He dicho caso cerrado“, cerró.