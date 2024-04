Durante varios días se ha especulado bastante respecto a que Carla Jara podría reaparecer en televisión hablando de su bullada separación con Francisco Kaminiski.

De acuerdo a Sergio Maraboli, panelista del programa Sígueme de TV+, la exintegrante de Mekano llegó a acuerdo para estar en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

Pero aquello no sería todo ya que, de acuerdo a Marabolí, Jara recibiría la suma de 12 millones de pesos para charlar con Julio César Rodríguez de varios temas.

Claramente, uno de los más ‘rimbombantes’ tendría relación a su separación de Kaminski, luego de un matrimonio de 7 años.

“Sería un poco más que lo que pagaron por Paula Pavic, pero un poco menos que lo que cobró Marcelo Ríos”, indicó Marabolí.

Carla Jara a Podemos Hablar

Asimismo, el panelista aseguró que el estelar de Chilevisión podría llevar, en el futuro, a Camila Andrade y al propio comunicador.

Hay que señalar que Jara ha hablado respecto al tema en redes sociales. La última vez fue cuando acusó directamente a Andrade de ser culpable del quiebre matrimonial.

“Es lamentable que después de un mes de silencio salgan declaraciones tan pobres y tratando de defender lo indefendible”, expuso la semana pasada en Instagram.

“La verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2 am a Francisco diciéndole ‘puedes hablar ahora, avísame’ y los ‘te quiero mucho, hablamos después’, etc. que tú (Andrade) y él tenían una relación”, concluyó.