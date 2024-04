El animador de Toc Show no tuvo reparos en criticar la falta de expertos en materia de seguridad y la prevalencia de personajes políticos, a quienes acusó de "no tener idea", en el debate sobre el asesinato.

A raíz del asesinato de tres Carabineros en Cañete, la agenda de los medios se ha abocado en el debate de las teorías que rodean el crimen. Por esta misma razón, ha sido usual ver estos días a varias figuras del ámbito político debatiendo sobre el tema.

Sin embargo, el conductor de Toc Show, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia, criticó a los medios por la presencia y prevalencia que le han dado a estos personajes.

“En la cobertura estamos cayendo además a un espiral de ansiedad de la cual los medios son responsables, también los políticos que parten corriendo a entregar la cuña más rimbombante o más incendiaria posible en vez de mantener la calma”, afirmó el comunicador.

Sobre lo mismo, Valdivia recomendó que el debate se debería mantener en lo concreto del caso. Sin embargo, estos personajes, de acuerdo al animador, “salen con teorías y especulaciones que son válidas, pero plantearlo en un medio de comunicación en un tema tan sensible como esto, me parece que le dan tribuna a personajes que no tienen idea“, acusó.

“Invitaron a los más odiados, que son los políticos a sacar algún crédito de este asunto y resulta que ahí deberían colocar a un ex general de Carabineros, o alguna persona que fue encargada en la zona, a un experto en seguridad, a esos son los que deberían entrevistar”, criticó Pollo Valdivia.

La recomendación del comunicador, argumentó, se debe a que estos personajes emitirán declaraciones que los favorezcan ideológicamente y/o perjudicar al oficialismo.

Sumado a ello, afirmó que este tipo de declaraciones serían “faltas de respeto a la memoria de los Carabineros y hacia el país es instalar a hablar a cualquier político que tenga ganas de salir en la tele y a decir cualquier barbaridad o decir algo que le sirva a ellos para ayudar a adeptos a su causa”, cerró.