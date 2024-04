Este martes, tras una nueva solicitud, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad no lograron la unanimidad para discutir -en particular- el proyecto de ley sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF).

Durante la jornada de ayer lunes pasó lo mismo y fue el presidente de la instancia, diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien adelantó que hoy pediría nuevamente un acuerdo para votar hasta total despacho.

En la instancia, la negativa fue por parte de la diputada Maite Orsini (RD) -en representación del Comité del Frente Amplio- y su par independiente-PPD, Jaime Araya.

Negativa en oficialismo para votar RUF hasta total despacho en comisiones

Sobre eso, el diputado Araya dijo que “nosotros queremos hacer un proyecto en serio” pues “este es un tema complejo, es un tema delicado”.

“Esto de hacer la tarea última ahora que está haciendo la derecha, de pretender lavarse la cara, parlamentarios que no han trabajado durante mucho tiempo en esta materia, querer mejorar la imagen del Congreso en esta coyuntura tan lamentable, me parece que es un oportunismo”, agregó.

Por lo anterior es que hizo un llamado a “trabajar en serio, aquí toda la gente podría apreciar que el debate es complejo, no tenemos consenso en cosas esenciales”.

“Hoy día la oposición eliminó el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad, la necesidad de rendir cuentas, han eliminado que se tipifique la tortura y además quieren llevar esto a justicia militar, por lo tanto, quieren retroceder 20 años en lo que eran avances”, dijo.

Agregando que estas RUF “no impiden que las Fuerzas Armadas estén combatiendo el terrorismo en la Araucanía, todo Chile lo ha visto, no impide que los carabineros salgan todos los días a combatir el narcotráfico, el crimen organizado, todos los días”.

“Tenemos a los militares en frontera, por lo tanto de esta normativa no depende ni la seguridad del país, lo que aquí hay es un debate legítimo, democrático de cómo perfeccionar lo que hoy día tenemos”, cerró.

Por su parte, en conversación con Radio Universo, la diputada Maite Orsini (RD) dijo que “tenemos que aprender de las experiencias anteriores. Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar; nos pasó con la norma Naín-Retamal”.

“Mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de troya”, complementó.