A una semana de que se revelara la querella por abuso sexual contra el actor Cristián Campos, diversas figuras del espectáculo han manifestado su postura frente al hecho.

Ahora, durante un evento de Rec TV, dos de los colegas de Campos hablaron sobre la acusación, Fernando Kliche y Bastián Bodenhöfer.

Los actores se fueron parte del aniversario de Rec TV, donde este último conversó con BioBioChile, donde afirmó que se trata de una situación que lo conmocionó.

“Es un acontecimiento dramático, shockeante, conozco a todos los involucrados, pero en este momento me reservo mi opinión”, dijo, a lo que agregó: “Es una noticia en desarrollo, hay que ver lo que pasa”.

Por otro lado, el actor uruguayo con el que Cristián Campos compartió elenco en la teleserie de Canal 13, Amor a la Catalán, Fernando Kliche, también se refirió a la querella.

“Es un tema muy complejo… me duele mucho, porque a Cristián todos le tenemos mucho cariño, y además es un compañero de teatro. Es una muy mala noticia, me da mucha tristeza. Me afecta mucho”, admitió a ADN.

Los efectos colaterales de la querella contra Cristián Campos

Tras hacerse pública la acusación contra el actor, este emitió una declaración donde aseguró que se trataba de una “injusticia repugnante”.

Poco después de que Canal 13, señal donde actúa en una de sus producciones, bajara la serie “Crónica de un hombre santo” donde interpreta al Padre Hurtado, el actor se ha restado de otros proyectos.

Tal fue el caso de la película “Guerra de verano”, donde cuya participación fue puesta en pausa por la producción.

Mientras que él mismo decidió bajarse de la obra dirigida por Rodrigo Bastidas, “Reunión de apoderados”.