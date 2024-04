A un día del extraño incidente que ocurrió en el mercado mayorista de Lo Valledor, cuando una mujer le sacó el arma a un guardia de seguridad del recinto, misma con la que posteriormente disparó a un vigilante, impactando a la vez a un camarógrafo de CHV, los animadores de matinal conversaron con el vocero, Marcelo Araya.

Fue durante esta conversación, donde lo interpelaron por categorizar el hecho como un “accidente”, sobre el cual más tarde terminó aclarando que se refería a un “hecho aislado”, que los animadores y el representante del recinto tuvieron un tenso cruce.

La primera en enfrentarse a Araya fue Monserrat Álvarez, luego de que el vocero comparara la situación con un hecho bélico: “Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en una situación de conflicto, yo he estado en la guerra, donde la adrenalina surge y te tienes que enfrentar a personas que te están a punto de matar. Yo, en tres ocasiones, me han intentado fusilar…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por la periodista.

“Perdón, espero que no estés comparando la guerra con la situación que se vivió ayer”, le objetó la conductora del matinal. Pero Marcelo Araya no guardó silencio, y le rebatió: “No estoy comparando las situaciones psicológicas de una persona. No sé si tú te las sabes todas, Monse“.

Pero el vocero de Lo Valledor no desistió y perseveró en tildar el hecho como un accidente, por lo que se enfrentó a Julio César Rodríguez.

“Trato de entender por qué le llamas accidente a una situación tan brutal como esta”, lo interpeló el animador.

A ello Araya le espetó: “Porque es una situación excepcional que ocurre en un contexto particular. Si para ti la palabra accidente, que para mí es algo que ocurre de improviso, tiene otro nombre… ponle otro nombre y yo me acomodaré a ese otro nombre”.

Sobre lo mismo, el animador de Contigo en la Mañana le rebatió por el tono de su respuesta: “Va a tener que cambiar los lentes, Marcelo, porque no ves nada. Nos dejas a todos nosotros como si estuviéramos hablando tonteras. Es feo lo que hace. Es feo, porque está en una situación súper a la defensiva y violenta”.

“Nosotros no queremos atacar a Lo Valledor, pero tenemos a un compañero con una herida y estamos diciendo lo que vemos”, agregó.

Sin embargo, el cruce con Roberto Cox fue aún más álgido. El periodista le consultó sobre un caso hipotético, donde las autoridades pudieran evaluar la capacidad de los guardias.

Esto molestó al vocero, quien le respondió que estaban capacitados, a lo que Cox le apuntó: “Pero distinto va a ser si vienen las autoridades y dicen ‘estos guardias no están capacitados’. Son guardias que están armados, así que me imagino que las autoridades tienen algo que decir al respecto. Y podría pasar. Yo sé que ustedes no quieren, pero podría pasar que las autoridades digan ‘ellos no están capacitados”, dijo.

“¿Pero por qué generalizas? ¿Quién eres tú como para entrar a generalizar? Nosotros estuvimos con las autoridades ayer, ¿o no lo saben?”, le dijo Araya evidentemente molesto.

Su reacción incomodó a Monserrat Álvarez, quien le pidió respeto, lo que no cayó nada bien en el vocero de Lo Valledor: “Pero si ustedes me están tratando (mal)… Nunca antes tuvimos carritos, o sea ustedes no escuchan nada, yo les conté que por pandemia autorizamos peatones, personas que no entraban antes”, dijo en referencia a que a la situación que provocó el enojo de la mujer.

Tras ello, el vocero se excusó en tener otros compromisos y se retiró de la conversación en vivo.